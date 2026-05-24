Trattativa tra Iran e Stati Uniti: passo avanti su uranio e navigazione nello Stretto di Hormuz

Trattativa tra Iran e Stati Uniti: passo avanti su uranio e navigazione nello...

Trattativa tra Iran e Stati Uniti: passo avanti su uranio e navigazione nello...

Secondo diverse testate, i negoziatori sono vicini a un accordo che prevede la gestione delle scorte di uranio altamente arricchito e l'estensione del cessate il fuoco , ma restano nodi politici e militari da sciogliere

Negli ultimi sviluppi diplomatici tra Iran e Stati Uniti, fonti americane citate da importanti testate internazionali riferiscono che Teheran ha accettato di rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito. Le modalità pratiche di questa cessione dovranno essere definite nella fase successiva dei colloqui sul programma nucleare, che rimangono quindi centrali per il processo.

Parallelamente, media finanziari e diplomatici segnalano che mediatori stanno cercando di sancire un’estensione del cessate il fuoco per 60 giorni come quadro temporaneo per negoziare i dettagli tecnici e politici.

Contesto dell’intesa in via di definizione

Secondo il Financial Times e altre fonti, il possibile accordo include la riapertura graduale dello Stretto di Hormuz e un pacchetto di garanzie sulla libertà di navigazione nel Golfo Persico.

In parallelo, sul tavolo c’è la questione di come diluire o consegnare le scorte iraniane di uranio altamente arricchito. La televisione di Stato iraniana ha parlato di un «riavvicinamento» e di fasi finali nella preparazione di un memorandum d’intesa, mentre funzionari occidentali riferiscono che i testi provvisori continuano a oscillare tra le parti, con aggiustamenti quotidiani.

Che cosa si intende per scorte e opzioni tecniche

Per chiarire, con uranio altamente arricchito si indica materiale con un contenuto di isotopi fissili superiore a livelli tipici per scopi civili. Le opzioni allo studio includono la diluizione per ridurne la concentrazione, il trasferimento controllato all’estero o la messa sotto custodia internazionale in siti come Isfahan. Ogni alternativa comporta questioni tecniche di monitoraggio, logistica e fiducia reciproca che saranno discusse in dettagli nei prossimi round negoziali.

Pressioni politiche e possibili scenari militari

Nel frattempo, emergono segnali di forte pressione politica: alcune fonti giornalistiche riferiscono che il presidente Donald Trump ha valutato opzioni militari che potrebbero colpire infrastrutture energetiche e siti ritenuti legati ai Guardiani della Rivoluzione. Rapporti indicano riunioni nello Studio Ovale con alti consiglieri sulla possibilità di un’azione su centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e depositi energetici. Questi scenari restano sullo sfondo dei negoziati, aumentando la posta in gioco e la necessità di una soluzione diplomatica rapida per evitare un’escalation.

Mediazione regionale e interlocutori internazionali

Alla ricerca di una via d’uscita diplomatica, si registrano missioni di mediatori regionali: il capo di stato maggiore pakistano si è recato a Teheran e una delegazione del Qatar è stata inviata per sostenere i negoziati. Sul fronte internazionale, rappresentanti americani hanno incontrato leader come Narendra Modi in un contesto che mescola sicurezza, energia e relazioni strategiche. L’India, fortemente esposta per via delle sue importazioni di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz, è parte interessata e potenziale acquirente alternativo dell’energia americana.

Punti irrisolti e dichiarazioni ufficiali

Nonostante i segnali positivi, permangono divergenze sostanziali. Agenzie iraniane vicine ai pasdaran come Tasnim sottolineano che si sono fatti progressi su alcune questioni ma che nessun accordo sarà siglato finché i punti controversi non saranno risolti. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha avvertito che non si può dare per scontata una conclusione positiva a breve termine, ricordando che le divergenze sono profonde e numerose.

Tra i punti contenuti nelle bozze circolate appaiono la fine immediata e incondizionata delle operazioni militari, garanzie per la libertà di navigazione e un meccanismo per gestire le scorte nucleari. Tuttavia, Washington ha respinto l’idea che Teheran possa imporre pedaggi per il transito nello Stretto di Hormuz, definendo tale ipotesi inaccettabile. Pur tra pressioni e voci su possibili operazioni militari congiunte con Israele, la prospettiva di un accordo rimane concreta ma fragile: la palla passa ora ai tavoli tecnici e diplomatici che dovranno tradurre i principi in impegni verificabili.

Nei prossimi giorni le delegazioni continueranno a negoziare i dettagli pratici. Se confermato, l’impegno iraniano a rinunciare alle scorte di uranio altamente arricchito rappresenterebbe un elemento cruciale per avanzare verso una stabilizzazione temporanea e aprire un percorso negoziale più ampio sul futuro del programma nucleare e sulla sicurezza regionale.