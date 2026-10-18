La Gran Bretagna deve prepararsi alla possibilità di una guerra e mettere in conto sacrifici per rafforzare la propria sicurezza. A lanciare l’allarme è il capo dell’esercito britannico, Sir Roly Walker, che invita il governo a spiegare ai cittadini la gravità delle minacce internazionali e la necessità di aumentare gli investimenti nella difesa. Un appello che arriva mentre un sondaggio evidenzia le divisioni della popolazione sulla disponibilità a combattere e sui costi economici del riarmo.

Gran Bretagna, il capo dell’esercito richiama il Paese alla preparazione militare

Il rischio di un confronto armato torna a occupare un posto centrale nelle valutazioni delle autorità britanniche. A richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare la sicurezza nazionale è Sir Roly Walker, comandante dell’esercito del Regno Unito, intervenuto davanti a circa 700 militari nella base di Catterick, nel North Yorkshire.

Nel suo discorso, il generale ha evidenziato come il contesto internazionale imponga di rivedere il modo in cui il Paese considera la propria difesa, senza dare per scontato che un conflitto resti un’eventualità lontana. Secondo Walker, sarà necessario coinvolgere maggiormente l’opinione pubblica, affinché i cittadini comprendano le ragioni delle nuove strategie militari e la portata dei rischi da affrontare.

Parlando ai componenti della 1ª Divisione (UK), unità caratterizzata da elevata prontezza operativa, ha osservato che «L’attività militare era tornata a far parte della psiche nazionale». Un passaggio che riflette il cambiamento di prospettiva richiesto alle istituzioni e alla società, chiamate a considerare la preparazione delle forze armate come una questione di interesse collettivo.

Riarmo e risorse pubbliche, il governo dovrà affrontare il costo della difesa

Rafforzare l’apparato militare significa anche stabilire come reperire le risorse necessarie e quali priorità assegnare alla spesa pubblica. È su questo punto che Walker ha insistito, prospettando la necessità di ottenere un sostegno concreto da parte della popolazione. “Cercheranno di spiegare ai nostri cittadini che questi devono acconsentire a dei sacrifici per dare priorità alla difesa e alla sicurezza“, ha dichiarato, sottolineando che le forze armate hanno bisogno del consenso dei cittadini per poter svolgere il proprio compito.

Il generale ha quindi richiamato l’importanza della missione militare, sintetizzandola nella necessità di «portare la lotta al nemico». Il dibattito si sviluppa mentre un sondaggio di Ipsos, realizzato tra il 29 settembre e il primo ottobre su 1.090 adulti britannici, mostra un’opinione pubblica divisa: il 48% degli intervistati afferma che non sarebbe disposto a combattere per il proprio Paese in nessuna circostanza, ma il 51% è favorevole a destinare maggiori risorse alla difesa.

Il consenso si riduce, però, quando vengono prospettati aumenti delle imposte o tagli ad altri servizi pubblici. Anche il segretario alla Difesa Wes Streeting aveva affrontato la questione a settembre, riconoscendo che l’incremento dei finanziamenti militari avrebbe richiesto «scelte e compromessi». Il governo si trova così davanti a una doppia sfida: potenziare le capacità difensive e, allo stesso tempo, convincere i cittadini ad accettare le conseguenze economiche delle decisioni.