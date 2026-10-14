Tragedia sullo scuolabus, dimenticato bambino di 7 anni: trovato morto

Una tragedia ha scosso la Guyana francese, dove un bambino di 7 anni è stato trovato morto dopo essere stato dimenticato su uno scuolabus. Ma ecco tutti i dettagli di questa triste vicenda.

Tragedia in Guyana francese: trovato morto un bambino di 7 anni dimenticato sullo scuolabus

Ieri pomeriggio, martedì 13 ottobre 2026, si è verificata una tragedia nella Guyana francese.

Un bambino di soli 7 anni è stato infatti trovato morto a Matoury, vicino a Cayenne. Il piccolo era stato dimenticato a bordo dello scuolabus. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe dovuto raggiungere la scuola elementare ma non sarebbe mai sceso dal mezzo. Come riportano Bfmtv e l’agenzia Afp, restano da chiarire le circostanze di questa tragedia, al momento non sono state comunicate né le cause esatte della morte del bambino, né quanto tempo sia rimasto da solo sullo scuolabus.

Sono in corso tutte le indagini, al fine di chiarire ogni aspetto di questa triste vicenda e di accertare le eventuali responsabilità.

Bambino di 7 anni trovato morto sullo scuolabus: indagini in corso

Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo esattamente a Matoury, nella Guyana francese, dove un bambino di soli 7 anni è stato trovato morto dopo essere stato dimenticato sullo scuolabus.

Stando alle prime informazioni che circolano, il mezzo sul quale è stato trovato il piccolo non disponeva del sistema di badge solitamente utilizzato al fine di monitorare gli alunni. L’assenza di tale dispositiva sarebbe stata legata a un cambio di bus. Da chiarire anche come mai nessuno abbia controllato che non ci fosse più nessuno a bordo del mezzo. Le autorità intanto hanno sospeso il servizio sulla linea interessata, con la scuola del bimbo trovato morto che invece rimarrà aperta, come detto dal sindaco Serge Smock. Intanto per gli alunni e per gli insegnati è stato attivato un sostegno psicologico.