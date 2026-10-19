"Attacco mirato", deputata schiacciata da un suv: incidente agghiacciante

La deputata australiana è stata ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata investita da un Suv. Nel veicolo è stato sequestrato un coltello.

La deputata australiana Helen Haines è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un Suv davanti al suo ufficio nella regione di Victoria. Il conducente è stato arrestato e la polizia ha sequestrato un coltello trovato nel veicolo. Il primo ministro Anthony Albanese ha parlato di «un attacco mirato», mentre gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica e verificare se si sia trattato di un gesto intenzionale.

Helen Haines investita in Australia: la deputata ricoverata in condizioni critiche

La deputata federale indipendente australiana Helen Haines è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un Suv davanti al suo ufficio a Wangaratta, nella regione di Victoria, in Australia. L’impatto le avrebbe provocato lesioni serie a una gamba, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale in condizioni critiche, secondo quanto comunicato dalla polizia.

Come riportato da Sky Tg24, l’uomo alla guida del veicolo è stato arrestato dagli agenti, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto intenzionale.

A rendere la vicenda ancora più delicata sono le parole del primo ministro australiano Anthony Albanese, che ha definito l’episodio «un attacco mirato», secondo quanto riportato dai media locali.

Durante una conferenza stampa, il capo del governo ha espresso la propria vicinanza alla parlamentare: «Tutti i miei pensieri sono con Helen, la sua famiglia, amici, il suo team e la sua comunità in questo momento difficile». Haines, eletta per la prima volta in Parlamento nel 2019, si trovava all’esterno del proprio ufficio quando è stata travolta dal mezzo.

Nonostante le dichiarazioni del premier, le circostanze dell’investimento restano da chiarire e saranno gli accertamenti delle autorità a stabilire le eventuali responsabilità del conducente.

Arrestato il conducente del Suv: sequestrato un coltello, indagini in corso

Tra gli elementi al vaglio degli investigatori figurerebbe anche la presenza di un coltello collegato al conducente del veicolo. La polizia di Victoria ha arrestato l’uomo e ha sequestrato un coltello trovato all’interno del Suv. Ulteriori dettagli sono stati riferiti dal giornalista di Melbourne Edward Godfrey, che ha raccolto la testimonianza di un dipendente di una barberia situata nelle vicinanze del luogo dell’investimento.

Le autorità hanno segnalato che nell’ultimo anno sono state registrate oltre 1.000 minacce di violenza contro figure pubbliche, un dato che evidenzia la crescente preoccupazione per i rischi connessi agli incarichi istituzionali. L’investimento di Haines si inserisce in questo contesto, ma resta da dimostrare se sia effettivamente riconducibile a un attacco premeditato. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile chiarire se il Suv sia stato utilizzato deliberatamente per colpirla o se l’accaduto abbia un’origine diversa da quella ipotizzata nelle prime ore.