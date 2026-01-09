Un ordigno è esploso nei pressi del Parlamento di Tegucigalpa, in Honduras, colpendo la deputata Gladys Aurora López, esponente del Partito Nazionale. L’attacco è avvenuto pochi minuti prima dell’inizio di una sessione legislativa, scatenando momenti di panico tra i presenti e aggravando ulteriormente la già alta tensione politica nel Paese. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni della donna ferita.

Esplosione in Honduras: tensione politica e sicurezza rafforzata

L’attentato si inserisce in un clima politico già molto teso, a pochi giorni da una sessione straordinaria convocata dal presidente del Parlamento, Luis Redondo, per presentare un rapporto sui risultati delle elezioni generali del 30 novembre. Come riportato dall’Associated Press, l’ordigno artigianale è stato scagliato all’esterno del Congresso nel momento in cui i membri del Partito Nazionale denunciavano presunte illegalità dei loro avversari politici, un’iniziativa contestata dai sostenitori del governo uscente.

La Polizia nazionale e l’esercito hanno annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza, soprattutto in vista dell’insediamento di Asfura il 27 gennaio. Il presidente eletto ha commentato l’accaduto esprimendo solidarietà a López: “Non voglio pensare che si tratti di un tema politico, ma sono fatti che continuano a verificarsi in Honduras. Non è né con la violenza né con l’odio che porteremo avanti il Paese”.

Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladis Aurora López. He dado instrucciones para que sea atendida de inmediato. Asimismo,… — LUIS REDONDO 🇭🇳 (@Lredondo) January 8, 2026

Honduras, esplosione ferisce una deputata durante un’intervista

Momenti di terrore a Tegucigalpa, dove un ordigno esplosivo è stato lanciato contro la deputata Gladys Aurora López, membro del Partito Nazionale. L’attacco è avvenuto pochi minuti prima di una sessione parlamentare, mentre López era intenta a lasciare una intervista.

Secondo testimoni e immagini riprese sul posto, l’esplosione l’ha colpita alla spalla e alla testa facendola cadere, mentre rispondeva a domande sull’accesso al Congresso. Immediatamente soccorsa dagli agenti presenti, la deputata è stata trasportata in ospedale, dove rimane sotto osservazione medica.

L’episodio si è verificato proprio mentre alcuni deputati dell’opposizione, guidati da Tomás Zambrano, tenevano una conferenza stampa sul retro del palazzo legislativo.

Nuestra diputada nacionalista Gladis Aurora López ha sido trasladada de emergencia a un hospital luego que un manifestante de libre lanzara una bomba Molotov. @Lredondo esto es culpa tuya ! pic.twitter.com/Z9TPGvPGCM — Steven Rodríguez (@Rodriguezshr) January 8, 2026

Honduras, esplosione di un ordigno ferisce deputata durante un’intervista: identificato autore dell’attacco

Come riportato da Radio Cadena Voces, i servizi segreti della sicurezza dello Stato hanno identificato uno degli autori dell’attacco contro la deputata Gladys Aurora López: Héctor García, che lavora presso il municipio di Tegucigalpa e vive nel quartiere di Cerro Grande.