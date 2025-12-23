Un’autobotte carica di Gpl è esplosa nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, all’Autogrill di Teano Ovest, sull’A1 Milano-Napoli, provocando la chiusura del tratto in direzione Napoli e gravi disagi al traffico. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Violenta esplosione di un’autobotte nei pressi dell’Autogrill di Teano Ovest sull’A1

Un forte boato ha scosso l’autostrada A1 nei pressi dell’Autogrill di Teano Ovest, in provincia di Caserta. Stando a quanto riportato da Cronache di Il quotidiano indipendente, Un’autobotte carica di Gpl sarebbe stata tamponata da un mezzo pesante all’ingresso dell’area di servizio e, in pochi minuti, ha preso fuoco ed è esplosa. Il boato è stato percepito distintamente nei comuni vicini, tra cui Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo.

Fortunatamente, l’autista del mezzo e il personale dell’autogrill si sarebbero messi in salvo prima della deflagrazione. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, e non si esclude un guasto meccanico alla cisterna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Teano e Cassino, insieme alla Polizia Stradale di Caserta, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. L’onda d’urto dell’esplosione ha danneggiato anche le strutture vicine, rendendo necessarie verifiche sugli edifici circostanti.

Esplosione di un’autobotte all’autogrill di Teano sull’A1: traffico bloccato, struttura evacuata

A seguito dell’incidente, il tratto tra Caianello e Capua in direzione Napoli è stato chiuso per l’intera durata delle operazioni di soccorso. L’incendio della cisterna è stato spento, ma sul sito di Autostrade per l’Italia, in una nota delle 19:48, si segnalano ancora 8 km di coda tra San Vittore e Caianello.

A tal proposito, si raccomanda: “Per chi viaggia verso Napoli, uscita obbligatoria a Caianello; in alternativa si consiglia Cassino, proseguire sulla viabilità esterna fino a Capua dove si può rientrare in autostrada”.

Per le lunghe percorrenze verso sud, si suggerisce un itinerario alternativo tramite A24 Roma-Teramo, A25 Torano-Pescara e A14 Bologna-Taranto fino a Canosa. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso per garantire la sicurezza e monitorare la viabilità. L’area di servizio Teano Ovest e Teano Est rimane chiusa fino a nuove disposizioni, con conseguenti disagi per gli automobilisti diretti verso Napoli.

Tanti gli utenti che stanno condividendo sui social gli attimi drammatici vissuti in autostrada e documentando i danni all’autogrill.