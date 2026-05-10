Roma vince 3-2 a Parma: Malen decisivo nel recupero

Al Tardini, il 10 maggio 2026, si è consumata una delle serate più intense della 36ª giornata di Serie A: Roma e Parma hanno dato vita a una partita che sembrava decisa e invece si è ribaltata nel finale. Dopo una prima frazione in cui gli ospiti hanno saputo imporre qualità e ritmo, il secondo tempo ha offerto emozioni contrapposte fino all’esplosione del recupero, quando si è consumata la svolta che ha regalato ai giallorossi tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Il match ha alternato momenti di supremazia tecnica a fasi di grande agonismo: azioni veloci, errori difensivi sfruttati dagli attaccanti e interventi decisivi del portiere. In questa cornice sono emersi due protagonisti inattesi e uno già noto per la sua concretezza sottoporta. La serata rimarrà negli archivi per il finale al cardiopalma e per l’effetto immediato che il risultato ha sulla classifica e sull’umore dei tifosi.

La cronaca della partita

La Roma ha sbloccato il punteggio al 22′ con Malen, servito da un filtrante di Dybala, che ha finalizzato con precisione sul secondo palo. Nel primo tempo gli ospiti hanno creato altri pericoli, tra cui un palo colpito da Soulé, dimostrando una gestione offensiva efficace nonostante gli spazi stretti imposti dal Parma.

Il pressing alto giallorosso e la qualità nelle rifiniture sono stati elementi chiave per il vantaggio iniziale, fino alla reazione emiliana nella ripresa.

Primo tempo: superiorità tecnica e opportunità sprecate

Nella prima fase la squadra di Gasperini ha mostrato una certa supremazia tecnica, con Dybala a suggerire i movimenti e Malen a finalizzare. Nonostante il vantaggio, la Roma ha avuto occasioni ulteriori non concretizzate e ha pagato anche qualche disattenzione difensiva che avrebbe potuto riaprire il match prima del tempo. Il gioco in verticale e le transizioni sono state le armi principali degli ospiti, mentre il Parma ha sfruttato sprazzi di velocità per non perdere il contatto con la gara.

Il ribaltamento emiliano e il capitolo recupero

All’inizio della ripresa il Parma ha trovato il pari con Strefezza, bravo a finalizzare un’azione in cui la difesa giallorossa aveva lasciato più spazio del previsto. Dopo il pareggio, la partita ha subito un’ulteriore accelerazione: la Roma ha continuato a cercare il vantaggio ma ha incassato il nuovo sorpasso parmigiano con il gol di Keita, servito da Estevez. Lo svantaggio sembrava chiudere i giochi, ma il finale è stato tutt’altro che scontato.

Il recupero che cambia tutto

Nel tempo di recupero è emersa la figura di Devyne Rensch, che prima ha trovato il gol del 2-2 con un tiro da fuori e poi si è reso protagonista di una giocata decisiva che ha portato al calcio di rigore a favore della Roma dopo un intervento ingenuo in area di Britschgi, sanzionato dall’arbitro. Il concetto di recupero qui assume peso strategico: i minuti aggiunti non sono stati solo cronometro in più, ma l’opportunità per capovolgere un risultato che sembrava ormai consolidato.

Protagonisti, tecnico e conseguenze per la classifica

Dal dischetto Malen non ha tremato e ha trasformato il rigore che ha fissato il 3-2 finale, completando una serata in cui era già stato decisivo con il primo gol. L’allenatore Gasperini vede la sua squadra respirare in chiave europea: ora la Roma sale a 67 punti, mantenendo la speranza di agganciare il quarto posto e rimanendo a contatto con le rivali dirette. Per il Parma, guidato da Cuesta, resta la soddisfazione di una prestazione coraggiosa e il rammarico per una sconfitta arrivata nei minuti finali.

Bilancio e riflessioni

Questa partita è un esempio di come, nel calcio, la determinazione e la lucidità nei momenti chiave possano ribaltare scenari apparentemente chiusi. La vittoria al Tardini rilancia la Roma nella lotta per la Champions e sottolinea il valore di giocatori capaci di incidere nei momenti più delicati. Per il Parma resta la consapevolezza di aver disputato una gara all’altezza, con elementi che potranno essere fondamentali in vista delle prossime sfide.