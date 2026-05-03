Inter campione d'Italia: la festa per il 21° scudetto dopo la vittoria sul Parma

La serata di San Siro si è trasformata in una celebrazione per i tifosi nerazzurri: con il successo per 2-0 sul Parma, l’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto. I gol che hanno deciso la partita sono arrivati al termine del primo tempo, con la rete di Thuram al 46′, e nella ripresa grazie a Mkhitaryan al 35′.

Questa vittoria, ottenuta il 3 maggio 2026, ha portato la squadra a quota 82 punti, un margine tale da rendere impossibile il recupero del Napoli fermo a 70 punti con tre giornate ancora da giocare, cioè la matematica certezza del titolo.

Allo stesso tempo, la città ha risposto subito: migliaia di tifosi si sono riversati nelle strade e in particolare in Piazza Duomo, dove alcuni protagonisti della squadra hanno annunciato di volersi unire alla festa.

Sui canali social sono fioccati i messaggi di congratulazioni anche dalle squadre rivali e della Lega Serie A, a sottolineare il peso sportivo del trionfo. In questa cornice di gioia collettiva, il club ha pubblicato un video emozionale che ha enfatizzato come la vittoria sia il risultato di scelte, resilienza e lavoro quotidiano, concetti definiti nel filmato come la somma di molte piccole vittorie che portano a un grande traguardo.

La partita: cronaca e svolgimento

Il match con il Parma si è sviluppato con l’Inter protagonista sin dalle fasi iniziali, alla ricerca di una prestazione concreta per chiudere il discorso campionato. La prima rete è arrivata appena prima dell’intervallo: dopo una pressione costante, la squadra ha trovato il varco con Thuram al 46′, una marcatura che ha sbloccato il risultato e ha cambiato l’atmosfera dello stadio. Nella ripresa i nerazzurri hanno gestito il vantaggio con attenzione, senza rinunciare a ripartire, e hanno raddoppiato al 35′ grazie a Mkhitaryan, che ha capitalizzato una fase offensiva costruita dalla squadra. La gestione dei minuti finali ha evidenziato compattezza difensiva e lucidità per conservare il risultato.

Le reti e i momenti chiave

La marcatura di Thuram prima dell’intervallo è stata il momento decisivo per la tensione psicologica del confronto: l’azione ha spezzato l’equilibrio e ha permesso all’Inter di affrontare la ripresa con maggiore tranquillità. Il raddoppio di Mkhitaryan ha chiuso definitivamente i conti, trasformando la partita in una celebrazione progressiva verso il tricolore. In campo si sono visti elementi di grande esperienza insieme a giovani protagonisti, una miscela che la società ha indicato come il nucleo per il futuro durante i festeggiamenti e nei commenti post partita.

Le reazioni: società, staff e protagonisti

Subito dopo il fischio finale sono arrivate parole di orgoglio e riconoscimento. L’allenatore è stato indicato come figura chiave nella rinascita della squadra: i commenti hanno evidenziato come il gruppo abbia reagito alle difficoltà dell’anno precedente, ritrovando motivazioni e spirito di squadra. Il presidente e la dirigenza hanno ringraziato la proprietà per il sostegno e hanno dedicato il titolo ai tifosi, definendo questo traguardo come il risultato di un progetto condiviso. Nei commenti pubblici non sono mancati riferimenti al valore del gruppo e alla capacità di rialzarsi: concetti riassunti con l’espressione vincere è scegliere di non mollare.

Dichiarazioni dai protagonisti

Tra i giocatori, le reazioni sono state emotive: l’attaccante simbolo della squadra ha ricordato quanto sia stata difficile la ripartenza dopo la stagione precedente e ha sottolineato il merito della compattezza del gruppo. Il capitano e i leader tecnici hanno rimarcato la capacità dello spogliatoio di restare unito nei momenti di difficoltà. Sul versante dirigenziale, il presidente ha voluto attribuire il successo allo staff tecnico e ai giocatori, citando la scelta coraggiosa di cambiare rotta durante l’anno come elemento chiave per il trionfo, mentre la piazza e i tifosi sono stati salutati come il cuore pulsante della festa.

Significato e prospettive per l’Inter

Il 21° titolo apre una nuova pagina nella storia del club: oltre al valore simbolico dello scudetto, la vittoria rappresenta un punto di partenza per i piani sportivi futuri. Il club dovrà ora pensare alla programmazione estiva, alla possibile rotazione della rosa e a come consolidare i risultati ottenuti in campionato anche nelle competizioni internazionali. L’approccio della società, come espresso nei commenti ufficiali, sarà quello di mantenere equilibrio e lungimiranza, puntando a costruire su basi solide senza trascurare la componente emotiva che ha alimentato questa stagione, definita più volte come una rinascita collettiva.

Impatto sulla città e conclusioni

Infine, l’effetto sulla città di Milano è stato immediato: cori, bandiere e un clima di festa hanno animato le piazze, in particolare Piazza Duomo, dove giocatori e tifosi si sono incontrati per celebrare insieme. Social network, messaggi delle rivali e il riconoscimento della Lega Serie A hanno completato il quadro di una giornata che resta nella memoria dei sostenitori. L’Inter si prepara ora alle ultime tre giornate della stagione con l’orgoglio di chi ha già centrato l’obiettivo principale e con lo sguardo rivolto alle sfide future.