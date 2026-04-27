Pareggio spettacolo al Grande Torino: Inter bloccata sul 2-2

Al Grande Torino è andata in scena una partita piena di cambi di ritmo e colpi di scena: il confronto tra Torino e Inter si è chiuso sul 2-2, con i granata capaci di rimontare due volte lo svantaggio. Il match della 34ª giornata ha visto il primo vantaggio nerazzurro arrivare su azione manovrata, poi la squadra ospite ha raddoppiato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale il ritorno del Torino, concretizzato da Giovanni Simeone e da Vlasic su rigore, ha negato ai campioni in carica la possibilità di chiudere il discorso tricolore.

Il pomeriggio è stato marcato da scelte tattiche e dalla concretezza sui traversoni: molti dei pericoli sono nati da palle inattive e da cross calibrati, con i portieri chiamati a interventi importanti.

L’Inter ha trovato la rete con Thuram e poi con Yann Bisseck, mentre il Torino ha risposto con la freddezza sottoporta di Simeone e con un preciso rigore trasformato da Vlasic. La partita ha offerto spunti statistici e individuali notevoli, a partire dal ruolo decisivo di Federico Dimarco nella costruzione delle occasioni.

Come sono arrivati i gol

La prima marcatura è nata al 23′ quando l’Inter ha accelerato sulla fascia: palla a Federico Dimarco, cross calibrato e colpo di testa vincente di Marcus Thuram che ha battuto Paleari. Nel secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto sempre da Dimarco, la difesa granata ha subito l’inserimento centrale di Bisseck che ha trovato il raddoppio dell’Inter. Il Torino però non si è arreso: al 70′ una percussione centrale ha portato Giovanni Simeone a segnare con un tocco sotto, mentre qualche minuto dopo un intervento in area ha portato al VAR e al conseguente rigore trasformato da Vlasic, fissando il punteggio sul 2-2.

Dettagli decisivi

Le due reti dell’Inter sono state figlie della capacità di sfruttare le palle inattive e la qualità dei cross laterali: il primo gol è arrivato da un servizio radente e incrociato, il secondo da un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Sul fronte del Torino, la rete di Simeone è scaturita da un’azione insistita in verticale orchestrata da Emirhan Ilkhan, mentre il pareggio definitivo è arrivato da una contesa in area sanzionata dopo l’intervento del VAR, che ha confermato la decisione dell’arbitro.

Il peso di Dimarco e l’importanza delle palle inattive

Federico Dimarco è stato il filo conduttore dell’Inter nella partita: non solo ha fornito il lancio per il vantaggio, ma è stato protagonista anche del corner che ha portato al 2-0. La sua performance conferma il ruolo di playmaker sulle corsie e la sua efficacia sui calci piazzati. I numeri lo descrivono come uno dei principali assistman del campionato, capace di incidere concretamente sulle fasi di possesso e sulle transizioni offensive. Per il Torino, invece, le palle inattive hanno rappresentato sia un punto di debolezza difensiva sia una risorsa offensiva: la partita ha dimostrato quanto il dettaglio sui cross e sui rimpalli possa ribaltare l’esito di un incontro.

Aspetti tattici

Sul piano tattico si è visto un Inter propositivo ma talvolta impreciso nella rifinitura, mentre il Torino ha alternato fase difensiva raccolta a scatti palla al piede in avanti. Le sostituzioni nella ripresa hanno modificato gli equilibri: l’ingresso di elementi freschi ha dato brio al reparto offensivo granata, capace di sfruttare gli spazi concessi. L’interpretazione delle due squadre in area ha fatto la differenza: la capacità di finalizzare le occasioni e la gestione dei momenti di pressione sono risultati determinanti per il pareggio finale.

Conseguenze e prospettive

Il pareggio lascia l’Inter con un punto guadagnato ma con il rimando della possibilità di chiudere matematicamente il campionato nella giornata successiva: la squadra nerazzurra dovrà aspettare un’altra occasione per concretizzare il proprio obiettivo stagionale. Per il Torino, invece, il punto conquistato rappresenta un segnale di crescita e fiducia: la squadra ha dimostrato carattere nel riuscire a recuperare due volte contro una formazione di alta classifica. A livello individuale spiccano le prestazioni di Simeone, autore di una rete decisiva, e il ritorno di valore di giocatori come Darmian, che ha raggiunto traguardi di presenza in Serie A.

Impatto sui protagonisti

Dal punto di vista personale, le marcature e l’assist hanno contribuito a riaffermare il valore dei singoli: Simeone conferma la sua presenza realizzativa, Vlasic dimostra freddezza dal dischetto e Dimarco si conferma come uomo-assist. I numeri stagionali di alcuni protagonisti vengono rafforzati da questa giornata, mentre le due squadre guardano già alle prossime sfide con l’intento di correggere gli errori e valorizzare le soluzioni efficaci emerse oggi.