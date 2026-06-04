Matteo Berrettini abbandona il torneo di Parigi per infortunio

Matteo Berrettini ha abbandonato il torneo di Parigi per un problema muscolare. Scopri le sue dichiarazioni e cosa lo aspetta.

Il Roland Garros 2026 ha visto un’ennesima delusione per Matteo Berrettini, costretto al ritiro durante il match contro Matteo Arnaldi. Il tennista italiano, visibilmente commosso, ha parlato del suo dolore e delle sue speranze per il futuro, in particolare per il torneo di Wimbledon.

L’infortunio ha interrotto un incontro che prometteva di essere un grande derby italiano, con Arnaldi che ha avuto la meglio sul punteggio di 6-4, 5-2 al momento del ritiro.

Ora, il sanremese affronterà Flavio Cobolli in semifinale, in un altro incontro tutto italiano.

Le parole di Berrettini

Dopo il match, Berrettini ha espresso il suo dispiacere per il ritiro, ma ha anche mostrato ottimismo per il futuro. “Non so quanto il dolore che ho adesso, che è un dolore abbastanza forte, mi terrà fermo.

Spero il meno possibile. Spero di essermi fermato in tempo, spero non sia niente di grave”, ha dichiarato il tennista.

Ha poi aggiunto: “Spero di non fermarmi troppo anche perché sentivo il ritmo, sentivo belle sensazioni in campo, speriamo di vederci a Wimbledon”. Le sue parole riflettono la determinazione a tornare in campo il prima possibile.

Il supporto dei tifosi

Berrettini ha anche ringraziato i tifosi per i messaggi di supporto ricevuti. “Ho ricevuto un sacco di messaggi bellissimi. Tante persone che mi vogliono bene, che mi scrivono, anche quando le cose vanno meno bene”, ha detto, sottolineando l’importanza del supporto emotivo in momenti difficili.

Ha poi parlato della sua mentalità positiva: “Cerco di tornare a casa con il sorriso. È difficile, ma questa è la mentalità che voglio avere”.

La strada verso Wimbledon

Il ritiro dal Roland Garros non ha spento le speranze di Berrettini per il futuro. Il torneo di Wimbledon, che si terrà tra due settimane, è già nel mirino del tennista italiano. “Sono state due settimane bellissime, ora si fanno le valigie, si fanno gli accertamenti, e si va avanti”, ha dichiarato, mostrando la sua resilienza.

Intanto, Matteo Arnaldi ha raggiunto un traguardo storico, qualificandosi per la semifinale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il sanremese, che ha superato Berrettini, affronterà Flavio Cobolli in un incontro che promette di essere molto avvincente.

Le prospettive di Arnaldi

Arnaldi ha avuto una salita incredibile nel ranking mondiale. Era al 104esimo posto prima del torneo, ma ora è virtualmente al 34esimo. Nella Race, è a ridosso della top 20, al 23esimo posto. Questo balzo in avanti è stato possibile grazie alla sua determinazione e alla sua capacità di rimontare dopo un brutto infortunio.

Il bilancio con Cobolli è perfettamente in parità: una vittoria a testa. Entrambi i precedenti sulla terra battuta. Ad Arnaldi la sfida di Umago nel 2026, a Cobolli quella al Roland Garros di un anno fa. La semifinale promette di essere un incontro equilibrato e molto combattuto.

Un momento difficile per Berrettini

Il ritiro dal Roland Garros è stato un momento difficile per Berrettini, che ha dovuto affrontare il dolore e la delusione di non poter continuare a giocare. “Non doveva finire così”, ha detto, esprimendo il suo rammarico per un incontro che non è riuscito a portare a termine.

Tuttavia, il tennista italiano ha mostrato una grande forza d’animo, concentrandosi sul futuro e sulle sue speranze di tornare in campo il prima possibile. Le sue parole riflettono la passione per il tennis e la determinazione a superare questo momento difficile.