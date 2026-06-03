Romagnoli all'Al Sadd, avanti con la trattativa: cifre e sviluppi

Alessio Romagnoli è vicino al trasferimento all'Al Sadd: accordo tra giocatore e qatarioti confermato da fonti di mercato, mentre la Lazio valuta un'offerta per il cartellino tra i 3 e i 3,5 milioni di euro

La situazione contrattuale e di mercato di Alessio Romagnoli è tornata al centro dell’attenzione dopo una nuova accelerazione della trattativa con l’Al Sadd. Nel giorno dell’arrivo di Gennaro Gattuso a Formello si sono riaperte le comunicazioni tra le parti: secondo quanto riportato, l’intesa tra il difensore e il club qatariota sarebbe ormai definita sul piano personale, mentre restano da limare gli ultimi dettagli economici con la Lazio.

Le notizie filtrate nelle ultime ore indicano che la società biancoceleste potrebbe valutare l’offerta per il cartellino in una forbice compresa tra 3 e 3,5 milioni di euro. Si tratta di elementi che potrebbero sbloccare definitivamente una vicenda iniziata con il tentativo di trasferimento già nella scorsa sessione invernale.

Stato attuale della trattativa

Il quadro più recente, confermato da fonti di mercato, segnala che l’accordo tra Romagnoli e l’Al Sadd è completo sul piano contrattuale per il giocatore: la proposta qatariota riportata da alcuni media prevederebbe un contratto triennale con un ingaggio importante, indicato nelle settimane passate come sei milioni di euro netti a stagione. Sul fronte Lazio, invece, la proprietà guidata da Lotito starebbe trattando la cifra per il trasferimento del difensore.

Dettagli economici e condizioni

Per quanto riguarda il versante finanziario, la cifra che circola come possibile accordo tra club è di 3-3,5 milioni di euro. Si tratta di un’importo ben lontano dalle richieste più alte emerse nelle fasi precedenti della trattativa, ma compatibile con la volontà di chiudere l’affare senza prolungare ulteriormente la situazione di incertezza. Dal punto di vista del calciatore, invece, l’intesa sul contratto personale sembra già stata raggiunta, secondo le ricostruzioni dei giornalisti di mercato.

Il percorso che ha condotto a questo punto

La vicenda Romagnoli è stata caratterizzata da diversi passaggi decisi: un trasferimento sfumato a gennaio, dispute sul pagamento di mensilità preteso dalla società e momenti di forte tensione con la dirigenza. A gennaio l’operazione con l’Al Sadd era naufragata per questioni burocratiche e di deposito documentale, e da allora il rapporto tra il giocatore e la società ha vissuto una fase complicata.

Fattori che hanno inciso sulla scelta

Tra i motivi che hanno riaperto il dialogo con il Qatar ci sono l’avvicendamento tecnico alla Lazio e la scadenza contrattuale del difensore, che è in scadenza nel 2027. Inoltre, elementi esterni come la situazione geopolitica in Medio Oriente e la partenza di figure di rilievo nel progetto qatariota avevano in passato influito sulle decisioni: nelle scorse settimane si era parlato del possibile impatto dell’instabilità regionale e del cambio di guida tecnica all’Al Sadd.

Impatto sulla Lazio e possibili scenari

Per la Lazio la cessione di Romagnoli comporterebbe la necessità di muoversi sul mercato per trovare un sostituto, una dinamica che è stata già valutata nella fase invernale. L’arrivo di Gattuso come nuovo allenatore apre un ulteriore capitolo: il tecnico ha già avuto un primo contatto con il giocatore, ma al momento non sono arrivate garanzie definitive che possano cambiare la direzione dell’operazione.

Se l’affare dovesse concludersi secondo le cifre riportate, la Lazio incasserebbe una somma contenuta ma chiuderebbe una situazione che rischiava di prolungarsi oltre il termine utile per la programmazione della rosa. Dal punto di vista di Romagnoli, invece, l’approdo in Qatar rappresenterebbe la concretizzazione di un progetto professionale che era stato rimandato cinque mesi fa.

Reazioni e considerazioni finali

Tra le citazioni emerse nel dibattito mediatico c’è la frase di un compagno che sintetizza il rapporto del giocatore con il club: innamorato della Lazio, resta stampata sulla pelle. Una testimonianza che mette in luce il conflitto tra legami affettivi e scelte professionali. Ora la palla passa alle parti per definire gli ultimi dettagli: la posizione ufficiale della società e l’esito della trattativa con l’Al Sadd rimangono elementi da monitorare nei prossimi giorni.

In sintesi, la vicenda Romagnoli raccoglie aspetti economici, umani e tecnici: l’accordo personale con l’Al Sadd, la possibile offerta tra 3 e 3,5 milioni di euro alla Lazio e l’arrivo di Gattuso a Formello sono i punti chiave che determineranno il futuro immediato del difensore.