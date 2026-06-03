Nazionale, amichevole a Lussemburgo: Baldini guida gli azzurri verso la Grecia

La Nazionale azzurra torna a calcare il campo in una serata che ha il sapore della ripartenza. Mercoledì 03 Giu 2026 gli azzurri affrontano il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg con calcio d’inizio fissato alle 20:45. Il match arriva dopo il deludente epilogo dei playoff per i Mondiali, con l’uscita della squadra guidata dall’ex ct Gennaro Gattuso in finale contro la Bosnia.

Per l’occasione la guida tecnica è stata affidata a Silvio Baldini, ct dell’Under 21 promosso ad interim per gestire la transizione.

Un test per il futuro: scelte e obiettivi

Il senso dell’amichevole non è solo ricucire lo strappo emotivo dopo i playoff, ma anche guardare avanti. Baldini ha scelto una rosa dai numeri giovani: l’età media della squadra è attorno ai 20 anni, una chiara indicazione di fiducia verso i talenti emergenti.

Questo approccio punta a costruire un percorso di crescita dando spazio a chi deve fare esperienza internazionale, pur mantenendo riferimenti di esperienza all’interno del gruppo.

Il ruolo di chi guida dentro e fuori dal campo

In questo contesto il punto di riferimento rimane Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale.

La sua presenza è pensata per dare equilibrio a una squadra rinnovata e per supportare i più giovani sia tecnicamente sia sul piano emotivo. Il compito di Donnarumma sarà fondamentale in partita, ma anche nello spogliatoio durante questa fase di ricostruzione.

Come e dove seguire la partita

Per chi vorrà seguire la sfida in diretta l’appuntamento è in chiaro: la partita sarà trasmessa su Rai 1 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Questa copertura permette a un vasto pubblico di osservare da vicino la nuova impostazione della squadra e valutare i giocatori che potrebbero diventare protagonisti nei prossimi anni.

Il calendario ravvicinato

Questo test contro il Lussemburgo è solo il primo di un doppio impegno per gli azzurri a giugno. Dopo la sfida allo Stade de Luxembourg la Nazionale tornerà in campo domenica 7 giugno alle 21 contro la Grecia. Due partite in pochi giorni che offriranno a Baldini l’opportunità di osservare più giocatori e consolidare idee tattiche in vista del nuovo corso federale.

Il passato con il Lussemburgo e il valore dell’amichevole

La tradizione incontrata negli scontri precedenti sorride nettamente all’Italia: nei nove confronti disputati con il Lussemburgo gli azzurri hanno collezionato otto vittorie e un solo pareggio, conservando l’imbattibilità storica. L’unico pareggio risale al 4 giugno 2014, a Perugia, quando la partita terminò 1-1 con reti di Claudio Marchisio e Maxime Chanot. Numeri che mettono chiarezza sullo storico confronto, ma che non annullano l’importanza di testare idee e uomini.

In chiave pratica, l’amichevole rappresenta un banco di prova utile per valutare come i principi tattici di Baldini si traducano in campo con un gruppo profondamente rinnovato. Per il pubblico e gli addetti ai lavori sarà interessante notare le scelte di formazione, la compattezza difensiva e l’interpretazione delle ripartenze offensiva. Seguendo la partita su Rai 1 o in streaming su RaiPlay sarà possibile cogliere segnali chiari sul percorso che la Nazionale intende intraprendere nelle prossime settimane.