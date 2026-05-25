Preoccupazione per Lionel Messi dopo l'uscita dal campo con Inter Miami

Lionel Messi è uscito al 73° minuto tenendosi la gamba sinistra durante Inter Miami-Philadelphia: il quadro clinico è ancora da valutare in vista dei Mondiali 2026

Durante l’ultima partita di campionato prima della pausa per i Mondiali, Lionel Messi ha chiesto il cambio e ha lasciato il terreno di gioco tenendosi la gamba sinistra. L’episodio è avvenuto nel corso dell’incontro tra Inter Miami e Philadelphia Union, concluso 6-4 per la squadra della Florida, e ha subito sollevato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, considerata la vicinanza al torneo iridato che inizierà l’11 giugno.

Il fuoriclasse argentino, 38 anni, era stato protagonista dell’incontro con due assist decisivi per Germán Berterame nei minuti 13 e 42, prima di fermarsi al 73° minuto. I filmati condivisi sui social mostrano Messi mentre si stringe la parte posteriore della gamba e poi si dirige verso il tunnel; al momento non è stata diramata una diagnosi ufficiale dallo staff medico.

Che cosa è successo in campo

La dinamica dell’uscita di Messi sembra correlata a un problema muscolare: il giocatore ha afferrato la zona posteriore della coscia (spesso indicata come hamstring nel gergo tecnico) e ha segnalato lo staff per la sostituzione. Dopo aver lasciato il campo è stato accompagnato verso gli spogliatoi senza apparenti barcollamenti gravi, ma con un atteggiamento preoccupato che non lascia indifferenti i sostenitori.

Nel calcio moderno un episodio simile richiede esami strumentali per escludere una lesione muscolare o uno stiramento significativo.

Tempistica e contesto della partita

L’incontro è stato ricco di emozioni: Inter Miami ha recuperato più volte, con gol e controsorprese che hanno portato a un primo tempo spettacolare chiuso sul 4-4. Nonostante la brillante prestazione offensiva di Messi, che ha fornito due assist, la sua uscita al 73° ha lasciato un alone di incertezza a poche settimane dai Mondiali 2026, previsti dall’11 giugno al 19 luglio e co-organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico.

Impatto possibile sulla preparazione ai Mondiali

L’effetto principale di un episodio muscolare in un giocatore chiave come Lionel Messi riguarda il carico di lavoro e i tempi di recupero: le nazionali inizieranno le convocazioni e le sedute di preparazione in vista dell’11 giugno, e qualsiasi problema fisico deve essere valutato con attenzione per evitare ricadute. In situazioni simili, lo staff medico valuta con ecografie e risonanze la gravità dell’interessamento muscolare e definisce un protocollo che può includere riposo, terapie fisiche e lavoro personalizzato in campo.

Possibili scenari e precauzioni

Gli scenari vanno da un semplice affaticamento o crampo a uno stiramento che potrebbe richiedere alcuni giorni o settimane di recupero. Lo staff di Inter Miami e la federazione argentina dovranno concordare gli esami e i tempi: in casi di lesione di primo grado il recupero è più rapido, mentre una lesione più seria potrebbe compromettere il minutaggio precampionato di Messi. Per questo motivo la prudenza è d’obbligo e i medici preferiscono non rilasciare comunicati frettolosi prima di aver completato gli accertamenti.

Reazioni e prospettive

I tifosi e i media hanno reagito con apprensione, condividendo immagini e video dell’uscita. I componenti di Inter Miami hanno proseguito la partita ottenendo la vittoria 6-4, con contributi decisivi anche da parte di Luis Suárez e di altri compagni, ma l’attenzione si è subito spostata sulle condizioni del capitano. La nazionale argentina, che difende il titolo conquistato in Qatar nel 2026, seguirà con particolare cura l’evoluzione del quadro clinico di Messi per delineare eventualmente un piano per garantirne la presenza al torneo senza rischi inutili.

In attesa di comunicazioni ufficiali, rimangono confermate le informazioni principali: l’episodio è avvenuto il 24 maggio, Messi ha lasciato il campo al 73° minuto tenendosi la gamba sinistra, e la sua prestazione fino a quel momento aveva prodotto due assist per Germán Berterame. La sosta per i Mondiali costituirà l’occasione per effettuare tutti gli accertamenti necessari e per decidere il percorso terapeutico più sicuro per il campione argentino.