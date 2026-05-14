PsG campione di Francia: vittoria in trasferta sul Lens e titolo numero 14

Il Paris Saint-Germain si è aggiudicato il campionato di Francia vincendo 2-0 in trasferta contro il Lens. La partita è stata decisa da un gol di Khvicha Kvaratskhelia al 29′ e dalla rete di Mbaye nei minuti di recupero, che ha chiuso i conti. Il Lens ha provato a reagire ma non è riuscito a trovare il pareggio, con un episodio controverso nel finale: un gol di Florian Thauvin è stato annullato, lasciando i padroni di casa a bocca asciutta.

Oltre al risultato, il trionfo ha valore simbolico per il club parigino: si tratta del titolo numero 14 in Ligue 1 e del quinto consecutivo. La vittoria esterna sul Lens, squadra rivelazione della stagione, ha messo la parola fine a una corsa che il PSG ha dominato anche per merito di una rosa profonda e di una guida tecnica solida.

Sul fronte sportivo emergono elementi chiave che hanno contribuito a questo nuovo successo nazionale.

La partita: sintesi e svolgimento

Nel duplice confronto, il PSG ha saputo coniugare efficacia offensiva e attenzione difensiva. Dopo il gol del georgiano Kvaratskhelia al 29′, la squadra di Luis Enrique ha gestito i ritmi con organizzazione, contenendo le azioni del Lens e cercando ripartenze rapide.

Il match è stato caratterizzato da fasi molto combattute a centrocampo e da qualche occasione mancante da entrambe le parti: il Lens ha creato pressione negli ultimi minuti, ma la retroguardia parigina ha resistito. La rete di Mbaye in pieno recupero ha evitato ulteriori brividi e ha trasformato la tensione in festa.

I momenti chiave

Il gol al 29′ di Kvaratskhelia ha cambiato il verso della partita, costringendo il Lens a scoprire le linee e a mettere in campo più coraggio. La fase difensiva del PSG si è dimostrata solida, con interventi decisivi dei centrali e il sacrificio delle fasce. Negli ultimi minuti un tentativo locale sembrava aver riaperto tutto, ma l’arbitro ha annullato la rete di Thauvin, decisione che ha spento le speranze del pubblico. La firma finale di Mbaye al 93′ ha certificato la conquista del titolo.

Il quadro del dominio parigino

Questo trofeo consolida la supremazia del PSG nel calcio francese: è il quattordicesimo campionato della storia del club e il quinto consecutivo dall’inizio di una fase di dominio prolungato. Dal momento dell’arrivo della proprietà qatariota il club ha raccolto la maggior parte dei titoli nazionali: una serie di stagioni nelle quali il PSG ha spesso imposto il proprio ritmo e la propria forza economica e tecnica. Le eccezioni, ovvero le stagioni vinte da Montpellier, Monaco e Lille, restano lampi isolati in un decennio di superiorità parigina.

Il ruolo della società e della continuità

Dietro il successo c’è anche una strategia societaria che ha saputo unire investimenti e progettualità tecnica. La continuità nello staff e la gestione delle stelle hanno favorito la trasformazione della squadra in un collettivo più equilibrato, mentre la proprietà ha garantito risorse per costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. L’obiettivo aziendale rimane ambizioso: consolidare un ciclo vincente a livello nazionale per poi avanzare con forza in Europa.

Protagonisti e prospettive europee

La stagione del PSG è stata animata da individualità decisive: Khvicha Kvaratskhelia ha portato dinamismo e numeri importanti (19 gol e 10 assist tra tutte le competizioni), mentre Ousmane Dembélé ha risposto con cifre analoghe (19 gol e 11 assist). Accanto a loro, giovani come Desiré Doué e Bradley Barcola hanno fornito energia e qualità, mentre il centrocampo con Vitinha, Joao Neves e Fabián Ruiz ha offerto equilibrio. In difesa Marquinhos e Pacho hanno rappresentato un punto di riferimento, supportati da interpreti di fascia come Hakimi e Nuno Mendes.

Verso le ambizioni continentali

Con il campionato chiuso, l’attenzione del PSG si sposta sulla Champions League: a fine maggio la squadra affronterà in finale un’altra grande avversaria europea a Budapest, e l’obiettivo è conquistare la seconda Coppa dalle grandi orecchie nella storia del club. Il palcoscenico europeo rappresenta il banco di prova ultimo per confermare il percorso di crescita avviato da Luis Enrique e per scrivere una pagina importante nella storia recente del club.