Prefettura conferma derby Roma-Lazio lunedì 18 maggio alle 20.45: tensione con la Lega

La prefettura ha deciso lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45, suscitando repliche dalla Lega Serie A e dichiarazioni nette degli interessati sul calendario e sulla sicurezza

La prefettura di Roma ha stabilito che il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle ore 20.45, motivando la scelta con valutazioni sull’ordine pubblico e sulla mobilità cittadina in concomitanza con gli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. La disposizione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica punta a ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione di eventi di grande richiamo, richiedendo una riorganizzazione del calendario per garantire la gestione dei flussi di tifosi e spettatori.

La decisione ha immediatamente innescato una risposta ufficiale della Lega Serie A, che ha chiesto la revoca del provvedimento e annunciato possibili azioni a tutela del calendario e degli interessi sportivi. Sullo sfondo rimane la regola della contemporaneità nelle giornate decisive del campionato, concepita per evitare vantaggi competitivi, ma che in questo caso si trova in tensione con le priorità di sicurezza e logistica.

Motivazioni e contesto della scelta della prefettura

Secondo la prefettura, la concomitanza con la finale degli Internazionali rappresentava una controindicazione concreta per garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti dentro e fuori Roma. L’analisi dei flussi di pubblico e delle esigenze operative ha dunque portato a optare per lo slittamento del match al lunedì sera: una scelta motivata dall’obiettivo di evitare sovrapposizioni tra grandi manifestazioni e di facilitare il lavoro delle forze dell’ordine e dei servizi di mobilità urbana.

Il principio della contemporaneità e le sue eccezioni

La regola della contemporaneità stabilisce che, nelle ultime giornate di campionato, certe gare con interessi simili debbano svolgersi nello stesso intervallo temporale per salvaguardare la correttezza sportiva. Tuttavia, quando si presentano impatti sull’ordine pubblico o su eventi esterni di rilievo internazionale, la prefettura può intervenire disponendo deroghe. In questo caso il bilanciamento tra principio sportivo e esigenza di sicurezza ha prevalso sulla fissazione originaria degli orari.

Reazioni istituzionali e delle parti coinvolte

La presa di posizione della Lega Serie A è stata netta: in una nota si chiede alle autorità di revocare il rinvio o si annunciano iniziative per tutelare il calendario e gli interessi dei tifosi. L’ad della Lega ha anticipato l’invio di una comunicazione formale, sottolineando la necessità di garantire la contemporaneità delle gare coinvolte nella corsa alle posizioni di vertice.

Voci politiche e amministrative

Il ministro per lo Sport e altre autorità hanno invitato a pianificare meglio, riconoscendo però la fondatezza delle preoccupazioni sul campo. Il presidente della Regione Lazio ha espresso soddisfazione per la decisione della prefettura, definendo correttiva una precedente pianificazione ritenuta superficiale dalla sua prospettiva. Queste prese di posizione riflettono il confronto tra competenze tecniche di sicurezza e l’interesse di tutela del prodotto sportivo.

Le posizioni dei club e dell’allenatore della Lazio

Tra le reazioni più anticipate c’è quella del tecnico della Lazio, che ha espresso una critica forte verso la pianificazione degli orari: ha sostenuto che giocare a mezzogiorno in maggio non sia appropriato e ha affidato a una dichiarazione netta il suo disappunto sulla gestione del calendario, arrivando a suggerire che, nella sua visione, in certe condizioni non avrebbe neppure presentato la squadra. Le sue parole sottolineano la tensione tra esigenze sportive e decisioni organizzative.

Il punto di vista sportivo

Dalla prospettiva delle squadre in corsa per i traguardi europei, lo spostamento comporta vantaggi e svantaggi: più riposo per alcuni, ma anche la ridefinizione della programmazione atletica e delle strategie tecniche. Per questo motivo anche altre quattro partite con implicazioni nella lotta per la Champions League sono state indicate come candidate allo slittamento orario per rispettare il principio di contemporaneità tra squadre con interessi omogenei.

Conseguenze pratiche per la 37ª giornata e il calendario

Il rinvio del derby al lunedì sera ha inevitabilmente portato alla riprogrammazione di una serie di match originariamente previsti domenica 17 maggio alle 12:30: tra questi figurano Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. La ridefinizione oraria mira a mantenere la contemporaneità delle gare che contano per gli stessi obiettivi di classifica, pur rispettando l’indicazione prefettizia di evitare sovrapposizioni con gli Internazionali.

Nota cronologica

La modifica ufficiale riguarda la data e l’ora già comunicate dalla prefettura: lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Salvo sviluppi nelle comunicazioni formali della Lega, questa rimane la disposizione operativa che le società e le autorità dovranno attuare nelle prossime ore per coordinare sicurezza, logistica e trasmissioni televisive.