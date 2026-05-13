Madre e figli scomparsi in Friuli il 20 aprile sono stati rintracciati: la Procura mantiene il riserbo e proseguono le indagini.

Ritrovata la madre e i figli scomparsi da Piacenza lo scorso 20 aprile. Le autorità hanno confermato che tutti e tre sono in buone condizioni di salute, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire i dettagli della vicenda e le ragioni dell’allontanamento.

Scomparsi in Friuli, ritrovati la madre e i due figli: le loro condizioni

Come riportato da Rai News, è stato confermato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari insieme ai figli Nishanta e Joshua Groppi, scomparsi dalla provincia di Piacenza lo scorso 20 aprile e successivamente cercati anche in Friuli Venezia Giulia.

Le verifiche, dopo le indiscrezioni della Procura, hanno accertato che tutti e tre si troverebbero in buone condizioni di salute e in un contesto di vita considerato adeguato.

A comunicarlo è stata la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, che ha precisato: “Èstata rintracciata Sonia Bottacchiari e i figli Nishanta e Joshua Groppi. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”.

La stessa Procura ha chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli sul luogo in cui si trovano, poiché la donna avrebbe espresso timori legati alla possibilità che il rifugio venga scoperto, con il rischio di un nuovo allontanamento.

Scomparsi in Friuli, ritrovati la madre e i due figli: l’annuncio della Procura

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre proseguono gli approfondimenti coordinati dalla Procura di Piacenza. L’obiettivo dichiarato è chiarire tutti gli aspetti della vicenda e, allo stesso tempo, tutelare il benessere dei minori coinvolti, anche in vista di un possibile reinserimento nel contesto sociale e scolastico.

La Procura ha sottolineato la necessità di prudenza. Queste le parole della procuratrice Grazia Pradella, come riportato da Rai News: “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile“. Allo stesso tempo viene espresso l’auspicio che la situazione possa ricomporsi: “Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei suoi minori nel luogo di residenza“.

Nel frattempo continuano le indagini, anche con il contributo dei Carabinieri di Udine e Piacenza, mentre resta aperto il quadro investigativo relativo ai reati contestati e alla ricostruzione completa degli spostamenti della famiglia dopo la partenza da Piacenza.