Rebuild 2026: Costa (Autobrennero), ‘innovazione e ricerca al centro del nostro sviluppo’

“Rebuild rappresenta una bellissima iniziativa che porta a confrontarsi in un ambito fieristico, ma soprattutto congressuale, rispetto a tematiche che tracceranno l'indirizzo del futuro. Pertanto, Autobrennero è sempre stata presente in queste e anche nelle precedenti sessioni degli anni preceden...

“Rebuild rappresenta una bellissima iniziativa che porta a confrontarsi in un ambito fieristico, ma soprattutto congressuale, rispetto a tematiche che tracceranno l’indirizzo del futuro. Pertanto, Autobrennero è sempre stata presente in queste e anche nelle precedenti sessioni degli anni precedenti perché ha sempre fatto di innovazione e ricerca un elemento cardine del proprio sviluppo”. Lo ha detto Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale Autostrade del Brennero Spa, intervenendo alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=nJW_uvTGNyo