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Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni

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Kedrion ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di euro per il potenziamento del polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, situato a pochi chilometri dalla sede storica dell'azienda....

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Kedrion ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di euro per il potenziamento del polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, situato a pochi chilometri dalla sede storica dell’azienda.

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