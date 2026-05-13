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Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni
Kedrion triplica la capacità produttiva con un investimento di 150 milioni
Kedrion ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di euro per il potenziamento del polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, situato a pochi chilometri dalla sede storica dell'azienda....
Kedrion ha annunciato un investimento di circa 150 milioni di euro per il potenziamento del polo produttivo di Bolognana, in provincia di Lucca, situato a pochi chilometri dalla sede storica dell’azienda.
https://www.youtube.com/watch?v=xfvFly_jSYI
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