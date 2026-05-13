Rebuild 2026: ass. Mazzoleni, ‘nuovo piano regolatore punta su equità e abitare sostenibile’

“A Torino l'acquisto della casa è ancora possibile. I numeri fondamentali, quelli che si usano nel nostro settore, sono ancora buoni: cinque anni di stipendio medio per l'acquisto di una casa e quasi la metà delle famiglie monoreddito che possono permettersi di acquistare una casa sul mercato. Q...

“A Torino l’acquisto della casa è ancora possibile. I numeri fondamentali, quelli che si usano nel nostro settore, sono ancora buoni: cinque anni di stipendio medio per l’acquisto di una casa e quasi la metà delle famiglie monoreddito che possono permettersi di acquistare una casa sul mercato. Questo però non ci deve tranquillizzare troppo, perché abbiamo visto come in tante città si è passati da una situazione anche abbastanza tranquilla e sotto controllo a una situazione esplosiva ed espulsiva.

Noi già abbiamo i primi segnali di questo fenomeno: gli affitti a Torino dal pre Covid sono aumentati quasi dell’80%, quindi abbiamo un mercato dell’affitto molto piccolo che è messo sotto pressione da studenti, che per fortuna sono molti a scegliere gli atenei della nostra città, dagli affitti brevi e da altri fenomeni”.

Lo ha detto Paolo Mazzoleni, Assessore all’Urbanistica Comune di Torino, partecipando al convegno ‘La casa torna nei piani urbanistici: nuove proposte, nuovi strumenti’, svoltosi nel contesto della giornata inaugurale della dodicesima edizione REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=YgGkhxbMkUs