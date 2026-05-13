Una 15enne si è presentata al pronto soccorso di Sarno con una neonata già morta: vani i tentativi di soccorso, indagini in corso.

A Sarno sono in corso accertamenti dopo il drammatico arrivo in ospedale di una neonata già morta. Una vicenda ancora tutta da chiarire, su cui stanno lavorando le forze dell’ordine per ricostruire le ore precedenti e le circostanze del decesso.

Sarno, choc in ospedale: 15enne con una neonata morta in braccio

Come riportato dal Corriere, nella notte a Sarno, all’ospedale “Martiri di Villa Malta”, una ragazza di circa 15 anni si sarebbe presentata al pronto soccorso in evidente stato di choc chiedendo aiuto ai sanitari.

Tra le braccia teneva una neonata avvolta in una coperta, priva di sensi. Con lei ci sarebbe stato un uomo adulto, indicato come il padre della giovane, entrambi di origine asiatica, verosimilmente cinese secondo le prime informazioni.

Il personale medico è intervenuto immediatamente avviando le manovre di emergenza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la piccola era già deceduta al momento dell’arrivo in ospedale.

Sarno, 15enne in ospedale con una neonata morta in braccio: le prime ipotesi

Dai primi riscontri clinici la neonata sarebbe venuta alla luce poco prima del trasporto in ospedale, circostanza che apre diversi interrogativi sulle condizioni del parto e sull’eventuale mancanza di assistenza sanitaria. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le ore precedenti all’arrivo al pronto soccorso, anche attraverso l’ascolto dei soggetti coinvolti e gli accertamenti sulle loro condizioni.

Come riportato dal Corriere, non si esclude che il parto possa essere avvenuto in ambiente domestico o comunque non medico, né che la gravidanza fosse stata tenuta nascosta, ipotesi che potrebbe aver impedito controlli e assistenza adeguata nel corso dei mesi.

Le forze dell’ordine stanno inoltre verificando la posizione delle persone coinvolte e i loro spostamenti recenti, mentre proseguono gli approfondimenti medico-legali per chiarire le cause del decesso e il momento esatto della nascita.