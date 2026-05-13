Rebuild 2026: Cugno (Thales Alenia Space), ‘sempre un piacere discutere su aspetti comuni tra terra

“E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest'anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell'abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale s...

“E’ sempre un piacere per noi tornare a presenziare a questo evento di Rebuild; quest’anno, in particolare, in cui si parla della abitabilità dell’abitare, che è comune con quanto sviluppiamo come azienda nello spazio, Thales Alenia Space, infatti, è leader internazionale europeo e mondiale sullo sviluppo dei sistemi abitabili e abitati nello spazio. Pertanto, è piacevole discutere e verificare quanto c’è in comune tra gli sviluppi terrestri e gli sviluppi spaziali e quanto si può essere di trasferimento tecnologico tra un dominio e l’altro”.

Sono le parole di Walter Cugno, Senior Advisor Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, intervenendo al panel ‘Quando le tecnologie digitali cambiano la vita delle città e dei territori’, nella seconda giornata di lavori della dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

https://www.youtube.com/watch?v=HwgpL1t5_Wo