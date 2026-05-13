Eurovision, a Vienna musica e polemiche: manifestazione contro Israele

Vienna, 13 mag. (askanews) – A Vienna si è tenuta una piccola manifestazione contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest, proprio mentre il Paese accedeva alle semifinali della competizione. La guerra di Israele nella Striscia di Gaza ha spinto cinque Paesi a ritirarsi dal prestigioso evento annuale: Spagna, Irlanda, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda, con i primi tre che si sono rifiutati categoricamente di trasmettere la finale di questa settimana.

Ulteriori manifestazioni sono previste nel corso della settimana, in vista della finale di sabato.