Presentato il robot "mecha" pilotabile che sembra un Transformers

Milano, 13 mag. (askanews) – Sembra uscito da un film di fantascienza o da un anime giapponese anni Ottanta, ma questa volta è reale. L’azienda cinese Unitree ha mostrato il nuovo GD01, un robot pilotabile capace di trasformarsi da umanoide bipede a piattaforma quadrupede.Nel video diffuso online, il mecha rosso metallizzato avanza in posizione eretta con il pilota seduto all’interno di una cabina integrata nella macchina.
Poi cambia configurazione, abbassandosi su quattro zampe per muoversi in modalità crawl.Il robot pesa circa 500 chili, pilota compreso, ed è costruito con una struttura in lega ad alta resistenza. Tra le dimostrazioni anche un colpo sferrato con il braccio meccanico contro un piccolo muro di mattoni.Secondo l’azienda, il GD01 sarebbe il primo “mecha trasformabile” prodotto in serie al mondo.
Per ora però resta un oggetto per pochi: il prezzo stimato supera infatti 600mila dollari.