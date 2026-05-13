Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ecco chi è il terzo finalista del GF Vip 2026.

Ieri sera, martedì 12 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che ha decretato il terzo finalista. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello Vip 2026, cosa è successo nella puntata del 12 maggio?

In prima serata su Canale 5 ieri sera, martedì 12 maggio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi al timone e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, con la comica Francesca Manzini messa sotto accusa dagli altri concorrenti, secondo i quali è poco autentica. Al centro del dibattito un presunto bacio in confessionale con Raul, con la Manzini che ha espresso preoccupazione per quello che potrebbe pensare il suo compagno mentre gli altri gieffini hanno invece interpretato la sua reazione come una strategia melodrammatica.

Inoltre è nata una nuova alleanza, tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Raimondo Todaro invece è stato accusato da alcuni concorrenti di essere troppo strategico. Insomma, una puntata davvero ricca di eventi. Ma, chi è dunque il terzo finalista?

Grande Fratello Vip 2026: chi è il terzo finalista?

Chi è il terzo finalista del GF Vip 2026 che ha dunque raggiunto le già due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini? Si tratta di un’altra donna, ovvero Lucia Ilardo con il 33,5 % di preferenze.

Nessun concorrente è stato eliminato, ora il televoto per il quarto finalista è tra Raul Dumitras e Renato Biancardi.