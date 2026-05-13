Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, Fabio Insenga presidente di giuria

(Adnkronos) - Sarà Fabio Insenga, vicedirettore di Adnkronos, a presiedere la giuria dell’edizione 2026 della Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, il premio rivolto ai giornalisti under 45 che si sono occupati di temi legati a sostenibilità, riciclo ed economia circolare. Firma ...

(Adnkronos) – Sarà Fabio Insenga, vicedirettore di Adnkronos, a presiedere la giuria dell’edizione 2026 della Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, il premio rivolto ai giornalisti under 45 che si sono occupati di temi legati a sostenibilità, riciclo ed economia circolare.

Firma autorevole dell’informazione politica ed economica, Insenga si è occupato anche di cronaca e cultura, per approdare poi all’economia.

È stato capo della redazione economica di Adnkronos, dove ha scritto di conti pubblici, di politica economica e industriale, e ha seguito le grandi vicende bancarie e finanziarie. Tra il 2003 e il 2018 ha seguito l’attività delle Autorità di vigilanza e della Bce. Dal 2018 alla fine del 2021 è stato anche direttore di Fortune Italia.

“Riconoscere il talento e valorizzarlo è una strada obbligata per chiunque voglia investire sul futuro del giornalismo – afferma Fabio Insenga – Va percorsa tutti i giorni e in ogni ambito dell’informazione.

Un premio come quello ideato da Conai può dare un contributo importante in questo senso, soprattutto in un settore, quello della sostenibilità e in particolare delle tematiche ambientali, che va protetto dalle fake news e raccontato con rigore, responsabilità e passione”.

La giuria sarà chiamata anche quest’anno a selezionare i due vincitori della Fenice: uno per la categoria audiovisivo e uno per quella dedicata agli scritti, premiando lavori capaci di raccontare con efficacia e credibilità le sfide della transizione ecologica e dell’economia circolare.

“In un panorama dove il tema della sostenibilità è spesso vittima di polarizzazioni e narrazioni superficiali, la Fenice Conai riafferma la centralità di un giornalismo capace di affrontare la complessità – commenta Ignazio Capuano, presidente Conai – L’autorevolezza di Fabio Insenga come presidente della giuria per questa quinta edizione risponde anche all’esigenza di valorizzare un’informazione ambientale che non si limiti a riportare i fatti, ma offra chiavi di lettura profonde.

Con questo riconoscimento vogliamo continuare a investire sul talento dei giovani giornalisti, sostenendo la costruzione di una cultura della sostenibilità solida e libera da slogan”.

Come nelle precedenti edizioni, saranno ammessi articoli e servizi audiovisivi pubblicati tra la Giornata mondiale della Terra 2025 e quella del 2026. Le candidature sono gratuite: c’è tempo fino al 30 giugno. La Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane è patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti. Main partner del premio sono Legambiente e il Festival del giornalismo culturale che animerà Urbino all’inizio di ottobre: anche quest’anno i due vincitori saranno premiati proprio durante il festival.

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