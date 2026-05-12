Emma Marrone: il suo sostegno a Stefano De Martino per Sanremo 2027

In una lunga chiacchierata con Vanity Fair, Emma Marrone ha offerto uno sguardo intimo sul rapporto che la lega all’ex compagno Stefano De Martino e sulla sua imminente avventura a Sanremo 2027. La cantante ha descritto un dialogo costante con lui: telefonate, consigli e l’ascolto reciproco di brani che potrebbero entrare nella rosa dei pezzi proposti per il Festival.

Per Emma, il valore principale è la sincerità, e proprio questo messaggio ha voluto trasmettere: salire su un palco così importante con il cuore come bussola è ciò che conta davvero.

Le parole di Emma hanno sollevato anche qualche curiosità mediatica: perché alcuni protagonisti possono commentare liberamente mentre ad altri sarebbe stato chiesto di evitare l’argomento? In particolare, si è fatto riferimento a restrizioni attribuite a figure come Belen Rodriguez.

La cantante, però, si è mantenuta sul personale, ribadendo stima e amicizia verso De Martino senza entrare in polemiche esterne. Ha inoltre ribadito che la sua eventuale presenza all’Ariston dipenderà sempre dalla forza della canzone, non dalla contingenza.

Il sostegno amichevole di Emma

Emma ha raccontato di aver già dato qualche dritta al conduttore: non si tratta di direttive tecniche, ma di un invito a prepararsi con metodo e passione.

Secondo la cantante, sentirsi pronti significa anche ascoltare molto, confrontarsi con i brani e scegliere con cura. Questo atteggiamento riflette la consapevolezza che Sanremo non è solo un evento televisivo ma un passaggio che può cambiare una carriera. Per questo motivo Emma ha espresso gioia per l’impegno che De Martino sta mettendo nello studio e nella selezione dei pezzi, sottolineando che la preparazione è la base per affrontare eventuali critiche.

Cosa ha consigliato davvero

Nel racconto a Vanity Fair, Emma ha sintetizzato il suo consiglio in pochi concetti chiave: autenticità, studio e cuore. Ha confidato di aver detto a Stefano di «prepararsi» e di non sottovalutare l’impatto emotivo del palco dell’Ariston. Il messaggio di Emma non si limita a una semplice raccomandazione tecnica: è piuttosto un invito a mantenere la propria integrità artistica. Questa posizione mette in luce il ruolo di mentor informale che amici e colleghi spesso assumono in contesti ad alta pressione, dove la componente emotiva può essere decisiva quanto la competenza professionale.

Critiche previste e reazioni pubbliche

Emma ha affrontato anche il tema delle inevitabili critiche: secondo lei saranno una reazione naturale, come avviene per figure consolidate della televisione. Cita esempi di colleghi che hanno sopportato ondate di commenti e osserva che la risposta giusta è salire sul palco con sincerità. Per la cantante, la capacità di trasformare le critiche in energia positiva passa attraverso la coerenza personale e professionale. In questo senso, la preparazione attenta annunciata da De Martino può contribuire non solo a uno spettacolo ben fatto ma anche a moderare le critiche trasformandole, eventualmente, in riconoscimenti.

Il ruolo mediatico e le aspettative

Il contesto mediatico che circonda Sanremo 2027 è complesso: ogni scelta, da ospiti a scalette, viene analizzata e discussa. Emma ha ricordato che alcuni protagonisti hanno ricevuto attacchi simili e che la reazione del pubblico e della stampa è spesso prevedibile. Tuttavia, la cantante sottolinea che l’elemento umano rimane fondamentale: quando un artista o un conduttore agisce con il cuore pulito, il giudizio esterno perde parte del suo potere corrosivo. Questa visione offre una chiave di lettura alternativa rispetto alla logica puramente spettacolare, privilegiando la dimensione personale dell’esperienza artistica.

In chiusura, Emma non ha confermato né smentito una sua possibile partecipazione all’Ariston: «Se ci sarà, lo deciderà la canzone», ha spiegato, ribadendo che per lei il criterio centrale resta sempre il valore del brano. Nel frattempo, il dialogo con De Martino continua, fra consigli pratici e parole di incoraggiamento. Tra amicizia, memoria condivisa e professionismo, la vicenda mostra come i legami del passato possano trasformarsi in supporto concreto quando si tratta di affrontare palcoscenici così determinanti come Sanremo.