Cinema e Tv in lutto, è morta la nota attrice dopo una carriera da protagonista

Cinema e Tv in lutto, è morta la nota attrice dopo una carriera da protagonista

Il mondo del cinema e delle televisione perde un’altra protagonista. E’ infatti morta, all’età di 81 anni, una nota attrice statunitense, protagonista di soap opera e anche a Broadway.

Cinema e Tv in lutto, è morta la nota attrice dopo una carriera da protagonista

Un 2026 che visto la scomparsa di diversi attori e attrici, protagonisti della storia, che hanno lasciato un vuoto nel panorama cinematografico e televisivo.

Lo scorso 9 maggio, a New York, è venuta a mancare un’altra attrice, la statunitense Jennifer Harmon. Aveva 82 anni. La Harmon è stata grande protagonista soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, recitando in soap opera di successo ma, nel corso degli anni, è stata anche grande protagonista a Broadway.

Addio a Jennifer Harmon: la carriera dell’attrice

Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema e della televisione. E’ infatti morta a 82 anni l’attrice statunitense Jennifer Harmon. La sua carriera è cominciata nel 1965 a teatro, con la produzione di Broadway “You Can’t Take It With You” ma il vero successo è arrivato con la soap opera “How To Survive a Marriage”, andata in onda tra il 1974 e il 1975.

La Harmon è stata protagonista anche di un’altra soap, ovvero “One Life To Life”, dove ottenne una nomination ai Daytime Emmy come miglior attrice di una serie drammatica. Notevole anche la sua carriera a teatro, tra gli spettacoli troviamo “The School For Scandal”, “The Little Foxes”, “The Deep Blue Sea” e “Amy’s View”