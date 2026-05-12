Hantavirus: uomo di 25 anni monitorato in Calabria, analisi allo Spallanzani

Un uomo di 25 anni è sotto osservazione in Calabria: i campioni inviati all'Istituto Spallanzani e il quadro delle persone coinvolte vengono spiegati dalle autorità

Un marittimo calabrese di 25 anni è attualmente oggetto di sorveglianza sanitaria dopo aver manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al hantavirus. I suoi campioni biologici sono stati inviati all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per accertamenti approfonditi, mentre la struttura ha precisato che al momento non è previsto alcun trasferimento del paziente.

La vicenda si inserisce in un filone più ampio di controlli legati a passeggeri e contatti che hanno viaggiato su rotte internazionali. Le autorità italiane mantengono una linea di cautela, sottolineando che la situazione è sotto controllo e che le misure in atto mirano a prevenire qualsiasi rischio di diffusione.

I casi collegati al viaggio e i contatti in Italia

Il marittimo calabrese fa parte di un gruppo di persone che, nelle settimane scorse, hanno viaggiato su rotte internazionali dopo essere state imbarcate su una nave da crociera e poi rientrate in Italia. Tra loro figurano un 24enne in isolamento fiduciario a Torre del Greco, un altro 25enne residente a Villa San Giovanni, un turista di 50 anni alloggiato in un hotel a Padova e una donna residente in provincia di Firenze.

Tutti erano saliti sul volo KLM Johannesburg-Amsterdam del 24 aprile, lo stesso a bordo del quale era presente per pochi minuti Mirjam Schilperoord, la donna che è poi deceduta in Sudafrica il 26 aprile.

Tempi e catena dei contatti

Secondo le ricostruzioni, il contatto avvenuto a bordo del volo del 24 aprile è stato limitato nel tempo e non si è protratto in modo significativo. Tuttavia, per precauzione le autorità sanitarie hanno attivato il tracciamento dei contatti: la KLM ha segnalato la situazione all’Italia l’8 maggio, avviando gli accertamenti e il monitoraggio dei passeggeri che successivamente si sono spostati con altri voli e mezzi per raggiungere le rispettive destinazioni.

Analisi dei rischi e posizioni ufficiali

Il ministero della Salute e i professionisti coinvolti descrivono il rischio in termini cautelativi, valutandolo come basso per la popolazione generale. Il ministro Orazio Schillaci, intervenuto durante un evento a Roma per la Giornata internazionale degli infermieri, ha parlato di assoluta tranquillità riguardo alla situazione in Italia, sottolineando che i contatti sono monitorati e non c’è motivo di allarmismo. Alla domanda su prese di posizione politiche relative all’Organizzazione mondiale della sanità, il ministro ha risposto con decisione: “ma quale uscita dall’Oms“.

Il ruolo degli esami e del centro di riferimento

Lo Spallanzani, centro di riferimento per le malattie infettive in Italia, riceverà i campioni biologici per le analisi specifiche necessarie a confermare o escludere l’infezione da hantavirus. La struttura ha chiarito che, al momento, non è previsto trasferire il paziente nel proprio reparto: tutte le procedure seguono il protocollo di sorveglianza e la gestione dei campioni avviene con procedure di sicurezza dedicate.

Precauzioni, tempistiche e sorveglianza

La sorveglianza sui contatti procede anche in assenza di sintomi conclamati: l’isolamento fiduciario e il monitoraggio sanitario sono misure adottate per coprire il periodo di incubazione, che viene indicato in genere tra una e cinque settimane per questo tipo di infezione. Per questo motivo le autorità hanno previsto un periodo di osservazione che può estendersi fino all’inizio di giugno, salvo aggiornamenti in base agli esiti degli esami di laboratorio.

Le istituzioni territoriali e le aziende sanitarie locali hanno ricevuto indicazioni per svolgere il tracciamento e informare i cittadini coinvolti. La scelta di inviare campioni allo Spallanzani risponde alla necessità di avere diagnosi affidabili e tempestive, mentre le comunicazioni ufficiali mirano a evitare allarmismi e a garantire trasparenza sulle azioni messe in campo.

Cosa seguire nei prossimi giorni

I prossimi sviluppi dipendono dagli esiti delle analisi di laboratorio e dall’evoluzione clinica delle persone monitorate. Le autorità sanitarie ribadiscono che, in assenza di segnali di diffusione, le misure restano focalizzate sul controllo dei contatti e sulla tempestiva identificazione di eventuali nuovi casi. Ogni aggiornamento significativo sarà comunicato dalle istituzioni competenti per mantenere informati i cittadini e rassicurare sul livello di protezione collettiva.