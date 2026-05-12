Home > Video > Bullismo, Annalisa Minetti: "può essere sconfitto, disagio può essere oppor... Bullismo, Annalisa Minetti: "può essere sconfitto, disagio può essere opportunità" Il messaggio dell'artista e atleta paralimpica in vista della Maratona Bullismo 2026, di cui è Ambassador, in programma il 20 e 21 maggio prossimi a Roma in Piazza Mastai.... di Adnkronos Pubblicato il 12 Maggio 2026 alle 16:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Il messaggio dell’artista e atleta paralimpica in vista della Maratona Bullismo 2026, di cui è Ambassador, in programma il 20 e 21 maggio prossimi a Roma in Piazza Mastai. https://www.youtube.com/watch?v=0QTIiB-VY7c