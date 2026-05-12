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Bullismo, Annalisa Minetti: "può essere sconfitto, disagio può essere opportunità"

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Il messaggio dell'artista e atleta paralimpica in vista della Maratona Bullismo 2026, di cui è Ambassador, in programma il 20 e 21 maggio prossimi a Roma in Piazza Mastai....

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Il messaggio dell’artista e atleta paralimpica in vista della Maratona Bullismo 2026, di cui è Ambassador, in programma il 20 e 21 maggio prossimi a Roma in Piazza Mastai.

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