Geologi: "Serve cabina di regia per prevenire dissesto idrogeologico"

Roma, 12 mag. (askanews) – “Una giornata come quella odierna serve a manifestare la disponibilità della categoria per affrontare una criticità che è sempre più frequente in funzione dei cambiamenti climatici, in funzione di eventi meteorologici di picco, ma anche in funzione di una necessità di migliorare un quadro di prevenzione sul dissesto idrogeologico in generale che ha bisogno di affinamenti, di aggiustamenti.

Il primo è più importante è disporre di una cabina finalmente di regia che coordini delle attività che al momento sono diciamo sovrapposte, sono interferenti fra vari enti, anche le strutture deputate al finanziamento di questi interventi sono più di una, sono due o tre ministeri, il Dipartimento di Protezione civile, sono le regioni, è il Dipartimento Casa Italia a dimostrare quanto ancora sia disorganica l’azione di coordinamento.

Abbiamo visto che i soldi ci sono, potrebbero essere spesi meglio. Così il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Roberto Troncarelli intervistato da askanews a margine della 3a Giornata nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.”C’è una difficoltà degli enti locali – ha aggiunto Troncarelli – per carenze di organico, per carenze anche di dotazioni e tecniche nel gestire, nell’individuare le priorità, quindi possiamo dire che in taluni casi la destinazione dei fondi va migliorata.

In questo la categoria dei geologi si è messa totalmente a disposizione affinché poi la filiera decisionale, le conoscenze, come dire tecnico-scientifiche, di cui disponiamo possano finalmente e definitivamente essere messe a disposizione del decisore politico”.