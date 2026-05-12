Milano-Cortina, Mattarella riceve delegazione Cio

Milano, 12 mag. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale, guidata dalla Presidente Kirsty Coventry.Nel corso dell’incontro la Presidente Coventry ha consegnato al Presidente Mattarella il Collare Olimpico in Oro.Nella stessa occasione la Presidente Coventry ha consegnato al Presidente della Repubblica anche la “Coppa Olimpica” 2026 assegnata al Popolo Italiano per il sostegno dato ai Giochi.

Erano presenti il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò e l’Amministratore Delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.