Il pomodoro protagonista di TUTTOFOOD a Milano

Milano, 11 mag. – Casalasco tra i protagonisti della nuova edizione di TUTTOFOOD (HALL 7 Stand E01), la fiera internazionale di riferimento per il settore agroalimentare, in programma a Fiera Milano dall’11 al 14 maggio 2026. Un appuntamento strategico per il Gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro da industria, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, perché conferma la propria presenza in questa manifestazione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con operatori globali e valorizzare il proprio modello di filiera agroalimentare certificata.

Ha parlato così Costantino Vaia, amministratore delegato del Gruppo Casalasco: “I mercati esteri, oggi, rappresentano oltre il 70% dello sbocco del prodotto di Casalasco. E’ un processo che abbiamo iniziato tanti anni fa e che stiamo implementando anno dopo anno”.Protagonisti in fiera i brand del Gruppo, espressione di un portafoglio in continua evoluzione, che possa rispondere alle esigenze di mercati diversi.

Sarà poi presentato il definitivo restyling del marchio leader nel mercato tedesco dei sughi acquisito lo scorso anno, ovvero Tomato al Gusto, e anche le nuove referenze dedicate al mercato italiano. “Quest’anno presentiamo quella che è la gamma Pummarò, con il ritorno, in particolare, di Polpabella e per quanto riguarda, invece, i marchi, Pomì e De Rica, un pomodoro datterino 100%.

Inoltre, un restyling del marchio Tomato al Gusto per il mercato tedesco” ha continuato Vaia.Protagonista è sempre il pomodoro datterino 100% italiano, a conferma dell’impegno del Gruppo nell’innovazione e nella valorizzazione delle materie prime per la valorizzazione del Made in Italy, attraverso un modello che ha l’obiettivo di portare nel mondo prodotti autentici, sostenibili e di qualità.(servizio Pubbliredazionale)