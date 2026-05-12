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Stella (Confindustria Nautica), ‘comparto superyacht si confermano player globale di riferimento’

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“I numeri presentati oggi evidenziano come le nostre imprese riescano a guardare avanti nonostante una congiuntura caratterizzata da forti instabilità geopolitiche e commerciali. Questi elementi di incertezza incidono direttamente sulla domanda e sui mercati di riferimento; ciononostante, il comp...

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“I numeri presentati oggi evidenziano come le nostre imprese riescano a guardare avanti nonostante una congiuntura caratterizzata da forti instabilità geopolitiche e commerciali. Questi elementi di incertezza incidono direttamente sulla domanda e sui mercati di riferimento; ciononostante, il comparto dei superyacht conferma la propria posizione di player globale di riferimento. Le nostre aziende continuano a guidare il settore a livello industriale e nelle esportazioni, fornendo un contributo fondamentale al surplus della bilancia commerciale del Paese”.

A dirlo è Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, intervenendo a Milano alla presentazione della quarta edizione dello studio realizzato con Deloitte “The state of the art of the global yachting market”.

https://www.youtube.com/watch?v=5XH6O4JQM7Q