Home > Video > Il tartufo italiano guarda al futuro senza perdere le radici Il tartufo italiano guarda al futuro senza perdere le radici Dal Tuttofood la storia di Giuliano Tartufi: qualità, territorio e tradizione restano il cuore dell’eccellenza Made in Italy... di Adnkronos Pubblicato il 12 Maggio 2026 alle 17:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Dal Tuttofood la storia di Giuliano Tartufi: qualità, territorio e tradizione restano il cuore dell’eccellenza Made in Italy https://www.youtube.com/watch?v=Y5lMafI2es8