La cantante, in una intervista per Vanity Fair, ha parlato anche del suo ex fidanzato: ecco cosa ha rivelato.

In una intervista per Vanity Fair, tra le altre cose Emma Marrone ha anche parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, suo ex fidanzato, rivelando che il conduttore napoletano la chiama spesso.

Emma Marrone: “Stefano De Martino mi chiama spesso”

Per promuovere i suoi concerti estivi, Emma Marrone ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale, tra le altre cose, ha parlato anche del rapporto con il suo ex fidanzato, Stefano De Martino, nonché prossimo conduttore di Sanremo 2027.

Emma e Stefano sono stati insieme dal 2009 al 2012, una storia che ha emozionato molti, specialmente i fan del programma Amici. Oggi sono rimasti molto legale, tra loro c’è un vero rapporto di amicizia, tanto che Emma ha rivelato che il conduttore la chiama spesso, soprattutto in vista di Sanremo: “Ci siamo sentiti e gli ho detto: ‘mi raccomando, preparati!‘ Mi chiama spesso, mi racconta che sta studiando, che sta ascoltando molti brani.

Si sta preparando seriamente. Sono molto contenta per lui, perché Sanremo non è solo un passaggio importante per la sua carriera, ti cambia anche la vita. E so quanto lui ci tenga.”

Emma Marrone su Stefano De Martino: “Le critiche arriveranno comunque”

Nell’intervista a Vanity Fair, Emma Marrone, come visto, ha parlato anche di Stefano De Martino, che si sta preparando alla conduzione di Sanremo 2027.

La cantante ha raccontato di averlo preparato alle critiche, in quanto quelle arrivano sempre: “poi le critiche arriveranno comunque, come arrivano a tutti. Criticano i pilastri della televisione italiana, figurarsi Stefano. La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore. Quando fai le cose con sincerità e con il cuore pulito, allora non devi avere paura.”