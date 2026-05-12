A Roma il confine tra politica e racconto mediatico è spesso sottile, e le indiscrezioni possono trasformarsi rapidamente in casi di discussione pubblica. In queste ore il tema è tornato a circolare anche a partire dalle parole di Concita De Gregorio, che hanno riacceso voci su un presunto legame tra un ministro e una figura indicata come amante, alimentando così un nuovo giro di retroscena e interpretazioni non confermate.

Voci e indiscrezioni: i ministri del Governo Meloni ancora nel mirino

Negli ultimi giorni sono tornate a circolare indiscrezioni su un presunto rapporto sentimentale che coinvolgerebbe un ministro, accompagnate da voci sulla possibile consapevolezza della moglie, elemento che avrebbe contribuito ad alimentare ulteriormente il dibattito nei palazzi della politica e sui media.

Il tema si inserisce in un contesto già segnato da retroscena e gossip legati in passato a figure come Gennaro Sangiuliano e Matteo Piantedosi, finiti al centro di commenti televisivi e ricostruzioni giornalistiche. Ora una nuova storia, ancora priva di conferme ufficiali, continua a rimbalzare tra indiscrezioni, allusioni e interpretazioni, alimentando curiosità e speculazioni nel panorama politico romano.

“Un altro ministro con l’amante”: l’indiscrezione rilanciata da Concita De Gregorio fa discutere

A dare nuova visibilità alla vicenda sarebbe stata la giornalista Concita De Gregorio nella rubrica pubblicata su Repubblica, dove il tema viene introdotto con una frase che ha poi fatto il giro delle discussioni: “Sono settimane che in tutta Roma non si parla d’altro che della prossima bomba”. Nello stesso passaggio si leggerebbe anche: “Un altro ministro ancora, non Piantedosi e non Sangiuliano, un’altra ragazza, eccetera. Mogli al corrente, naturalmente. Non è mai vero che non sanno, talvolta anzi facilitano”.

Il quotidiano Libero avrebbe poi rilanciato la questione descrivendola come un flusso di “pissi-pissi dei ristoranti, dei parrucchieri, delle sale che prosperano intorno al potere”. Nel racconto mediatico, sempre secondo Libero, pare venga perfino ipotizzata la presenza di più figure ministeriali coinvolte, con la formula “Un’amante tira l’altra, come le ciliegie”, mentre si evocano dinamiche personali e familiari senza conferme ufficiali.

Tuttavia, al di là del rimbalzo di voci tra stampa, radio e conversazioni informali, al momento non esistono elementi verificati né riscontri pubblici che possano trasformare queste indiscrezioni in fatti accertati.