Le Iene sono tornate sulla vicenda Sangiuliano-Boccia con un servizio di Alessandro Sortino che ha mandato in onda audio esclusivi

Alessandro Sortino, inviato de “Le Iene”, approfondisce il legame tra Boccia e Sangiuliano, presentando in esclusiva una serie di rivelazioni della donna, oltre ai selfie scattati dal ministro, ancora ferito, davanti allo specchio di un bagno di un albergo a Sanremo. Tutti i dettagli del servizio.

Le nuove indiscrezioni sul rapporto tra Boccia e Sangiuliano

Dopo la confessione televisiva di Sangiuliano, che ha rivelato di aver avuto una relazione con Maria Rosaria Boccia, quest’ultima ha smentito l’esistenza di un vero e proprio legame intimo.

“Non c’è stato neanche un bacio tra me e il ministro”, dice la Boccia al sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti. Quest’ultimo avrebbe fatto ascoltare un audio esclusivo nel quale la donna nega di aver avuto una relazione con l’ex ministro Sangiuliano.

La donna, oltre a smentire negli audio l’esistenza di una relazione, sostiene di non essere stata lei a divulgarne la notizia e afferma di sentirsi vittima di una “indebita violazione della sua privacy“.

“Mi sono sentita amareggiata quando lui mi ha tolto l’incarico e quindi ho deciso di sputtanarlo perché non avevo avuto quello che volevo”, sarebbe riportato in un audio in esclusiva a Le Iene.

Tuttavia, l’inviato Alessandro Sortino precisa che l’audio ascoltato non è integrale e che non si può essere certi che Boccia stia riferendo le vere motivazioni che l’hanno spinta a comportarsi in quel modo, oppure se stia semplicemente riportando un’intenzione attribuitale da altri.

Nel servizio tv viene mostrata anche la sequenza di selfie che il ministro si è scattato appena ferito davanti allo specchio di un bagno in un albergo a Sanremo, dopo una presunta aggressione subita il 17 luglio 2024; foto poi confluite in un esposto nei confronti di Boccia.

La richiesta di controllo del cellulare

Il programma di Italia 1 ha anche mostrato una chat inedita tra i due, dove l’imprenditrice chiedeva al ministro di aver accesso da remoto al suo cellulare. A quanto pare, Sangiuliano si sarebbe rifiutato e lei avrebbe chiesto spiegazioni con insistenza.

La telefonata anonima e le parole del paparazzo Alex Fiumara

Le Iene hanno anche intervistato Alex Fiumara, autore delle prime foto che ritraevano Sangiuliano e Boccia. Il fotografo racconta di aver ricevuto a luglio una telefonata anonima da una donna con un marcato accento romano, che gli ha rivelato che il ministro avesse un’amante.

“La sua amante è una donna che è dentro il Ministero dove lui lavora, che sta mettendo in difficoltà molte persone perché fa come vuole all’interno degli uffici”, avrebbe affermato la voce al telefono.

Inoltre, la fonte ha svelato che i due si recheranno insieme a Sanremo. Da questo incontro, il fotografo e un collega sono riusciti a ottenere lo scoop con le foto del 17 luglio. Secondo il fotografo, dietro la chiamata si nasconderebbe qualcuno all’interno del ministero.