Dopo un lungo periodo di silenzio, Clizia Incorvaia decide finalmente di aprirsi e raccontare la sua verità riguardo al rapporto con Paolo Ciavarro, soprattutto a seguito di un momento difficile come la perdita della mamma Eleonora Giorgi. Tra emozioni profonde e riflessioni intime, la showgirl svela come questo lutto abbia influenzato il loro legame, portando alla luce dettagli e sentimenti finora mai condivisi.

Un anno di emozioni intense: amore, lutto e radici per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il 12 luglio 2024, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno pronunciato il loro sì sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Dopo un anno di gioie e condivisioni, la celebrazione del loro primo anniversario è stata segnata dalla triste perdita dell’attrice e madre di Paolo, scomparsa il 3 marzo a causa di un tumore al pancreas.

Nonostante l’amore che li unisce sia saldo, la coppia ha attraversato in questi dodici mesi un turbinio di emozioni contrastanti, spaziando dalla felicità al dolore provocato dalle difficoltà familiari. Clizia, intervistata dall’ultimo numero della rivista Gente, ha raccontato con sincerità le sfide affrontate in questo periodo.

Per festeggiare il primo anno da sposati, invece di tornare a Forte dei Marmi, i due hanno scelto di ritornare alle origini di Clizia, celebrando in Sicilia, nella sua terra d’origine a Realmonte, Agrigento. Un luogo che, come ha spiegato l’influencer, rappresenta per loro “casa, radici e intimità”, senza però rivelare troppi dettagli sulla serata romantica dedicata ai festeggiamenti.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio: la verità sul legame con Paolo dopo la morte di sua madre

Sono trascorsi quattro mesi dalla sua scomparsa, un vuoto che continua a farsi sentire profondamente. Clizia ha spiegato che la mancanza è enorme, ma che questo difficile periodo ha rafforzato il loro legame.

“La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi. Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

Hanno deciso di festeggiare il loro primo anniversario con un sentimento di gioia e gratitudine, proprio come avrebbe voluto Eleonora, che li esortava sempre a godersi la vita e a coltivare ogni giorno il loro amore.