Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Ma, come vanno ultimamente le cose tra loro? Ecco l’ultima scioccante indiscrezione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: c’è aria di crisi?

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una delle coppie più amate e seguite sui social. Lo scorso anno i due si sono sposati a Forte dei Marmi, per quella che è stata una cerimonia intima e romantica.

La coppia ha un figlio, Gabriele, mentre l’influencer è anche mamma di Nina, avuta con Francesco Sarcina. Ma, come vanno ultimamente le cose tra Clizia e Paolo? Pare che tra i due ci sia aria di crisi. Ecco l’ultima clamorosa indiscrezione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: l’annuncio shock che spiazza i fan

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono sempre apparsi una coppia unita e solida. Spesso hanno condiviso i loro momenti insieme sui social, ma ecco che ultimamente le cose stanno cambiando. Ecco l’ultima clamorosa indiscrezione. Sui social sono emersi alcuni dettagli che hanno fatto preoccupare i fan, Ciavarro infatti appare sempre meno nei post di Clizia e in alcuni recenti video Paolo appare a disagio. Inoltre, a Pasqua Clizia e Gabriele sono andati in Sicilia, mentre Paolo è rimasto a Roma. Cosa sta accadendo tra i due? Va detto che Paolo Ciavarro sta vivendo un momento difficile, vista la recente scomparsa della madre Eleonora Giorgi, quindi in realtà potrebbero non esserci problemi con Clizia. Staremo a vedere.