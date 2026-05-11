Dopo sei anni dalla separazione, Tara Gabrieletto torna a parlare della fine del suo matrimonio con Cristian Gallella, nato a Uomini e Donne e proseguito tra esperienze televisive e vita privata. In una recente intervista a Fanpage, l’ex corteggiatrice ha ricostruito le cause della rottura, legate alla scoperta di un tradimento e alla progressiva perdita di fiducia, raccontando anche il lungo percorso personale e legale seguito alla fine della relazione.

Tara Gabrieletto, la confessione su Cristian Gallella: “Matrimonio chiuso per un tradimento”

Sono trascorsi circa sei anni dalla rottura e, nel tempo, si sono susseguite molte ipotesi su quanto accaduto tra Tara Gabrieletto, ex volto di Uomini e Donne, e l’allora marito. Oggi, in un’intervista a Fanpage, l’ex corteggiatrice ha ricostruito quel periodo, chiarendo il momento in cui la relazione si è incrinata.

Secondo il suo racconto, tutto sarebbe nato dalla scoperta di una relazione parallela protratta nel tempo. “Se c’è un tradimento che va avanti per mesi e mesi…Non si può tenere un piede in due scarpe”, ha spiegato, sottolineando come per lei la fiducia fosse ormai compromessa. Tara ha raccontato di aver trovato elementi che l’hanno portata a questa convinzione: “Ho visto messaggi e ascoltato audio”.

Ha però aggiunto che, non essendo presente, non potrà mai avere una certezza assoluta, ma per la sua visione il tradimento non è solo fisico: “Il tradimento non è solo quando due persone finiscono nello stesso letto, ma anche quando tu non parli più con me e cerchi una persona esterna. Anche quello è un tradimento che non accetto”.

La decisione di chiudere il matrimonio è stata presa da lei, in modo repentino ma definitivo: in pochi giorni lasciò Roma e tornò a Vicenza, ricominciando da zero. Una scelta dolorosa ma necessaria, perché, come ha affermato, “quando perdi la fiducia è difficile ritrovarla. I vasi rotti puoi incollarli, ma l’acqua passa comunque”.

Tara Gabrieletto: rinascita, nuovi legami e il lungo percorso verso il divorzio da Cristian Gallella

Dopo la fine della relazione, Tara ha attraversato un periodo complesso, che lei stessa descrive come molto duro. “Non lo auguro neanche al mio peggior nemico”, ha ammesso, raccontando però di aver trovato dentro di sé una forza inattesa. A un certo punto ha scelto di distaccarsi emotivamente per reagire: “Le donne hanno una forza incredibile. A un certo punto sono riuscita a spegnere il cuore e a usare solo la testa. Mi sono detta: “Ora c’è Tara e poi viene tutto il resto”. E da lì sono ripartita da zero. Quando tocchi il fondo puoi solo risalire”.

Oggi nella sua vita c’è un nuovo compagno, Vincenzo Alesiani, legato al mondo della ristorazione e con un passato televisivo. Tara ne parla con affetto: “È la persona più buona che abbia mai conosciuto”. Racconta anche la sua natura generosa, che a volte la porta a preoccuparsi per lui: “A volte mi arrabbio perché quando si è così generosi, poi se ne approfittano. È un uomo straordinario, che nella vita ha sofferto troppo e non lo meritava”.

Parallelamente, resta ancora aperto il capitolo legale con l’ex marito: il divorzio non è ancora stato finalizzato e il percorso si è rivelato lungo e complicato: “Il mio avvocato ha impiegato quasi 4 anni per riuscire a ottenere la separazione – Tra maggio e giugno dovrebbe arrivare finalmente il divorzio. Anzi, rivolgo un appello al mio avvocato Alessandro Beccaria: fai il miracolo!”.

Oggi Tara guarda avanti, tra nuove relazioni, una vita ricostruita e il desiderio di chiudere definitivamente un capitolo importante ma difficile della sua storia personale.