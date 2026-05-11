E’ amore tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez. In occasione dei suoi 39 anni, compiuti lo scorso 7 maggio, l’influencer e imprenditrice digitale ha condiviso per la prima volta sui social una foto di coppia. Ma, chi è lui? Ecco come lo descrive Dagospia.

Chiara Ferragni, prima foto di coppia con Josè Hernandez

Ha scelto un’occasione speciale Chiara Ferragni, ovvero il compimento dei 39 anni, per pubblicare la prima foto accanto a José Hernandez, suo attuale fidanzato.

L’imprenditrice digitale ha festeggiato le 39 candeline sulle rive del Lago di Como con le persone a lei più care, tra cui il manager di origini colombiane. Secondo Gabriele Parpiglia, la relazione andrebbe avanti dallo scorso dicembre, quando lei è andata in vacanza proprio in Colombia, dove Josè gli avrebbe fatto visitare i luoghi delle sue origini.

Chiara Ferragni, prima foto di coppia con José Hernandez. Dagospia: “Lui è un incrocio tra…”

A quanto pare procede a gonfie vele la relazione tra Chiara Ferragni e José Hernandez, con lei che ha pubblicato la prima foto di coppia su Instagram. Ma, chi è esattamente Josè Hernandez? Di lui si sa molto poco, è Colombiano e si è trasferito in Italia per frequentare un master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016.

Oggi dovrebbe ricoprire il ruolo di Global Business Manager in Yokohama TWS. Così lo descrive Roberto D’Agostino su Dagospia: “il manzo sudamericano è un incrocio tra Gianni Sperti e Pedro Pascal, con un master al politecnico e duemila follower su Instagram.”