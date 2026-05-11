Telepass Sempre: l’offerta dai benefici vantaggiosi

Sono in molti a usufruire e conoscere Telepass, un’azienda che semplifica il movimento grazie a nuovi servizi che propone di volta in volta. Per i nuovi clienti quindi per agevolare i loro spostamenti, c’è un nuovo servizio dal titolo Telepass Sempre che viene incontro alle esigenze e ai bisogni. Proviamo a capire meglio come funziona.

Telepass Sempre

Innanzitutto è bene specificare che il servizio noto come Telepass Sempre è usufruibile soltanto per i nuovi clienti, quindi per coloro che si iscrivono per la prima volta.

Usare poi un servizio come Telepass è importante dal momento che dà diritto a una serie di agevolazioni. Infatti si può saltare la coda in ogni casello autostradale riuscendo così a evitare il traffico per spostamenti più semplici evitando anche gli ingorghi.

Usando Telepass è poi possibile pagare soltanto la sosta evitando così le commissioni.

Inoltre le transazioni e i dati personali sono sempre al sicuro permettendo così di non incappare in eventi o imprevisti. Dispone di vari servizi di mobilità che permettono di spostarsi nel modo preferito da ogni automobilista.

Telepass Sempre: benefici

I nuovi clienti che si spostano spesso per esigenze di lavoro possono iscriversi al servizio di Telepass Sempre per usufruire di tanti nuovi vantaggi e benefici che sono pensati per loro.

Iscrivendosi si ha un anno di abbonamento gratuito ma non è il solo vantaggio a cui Telepass ha pensato. Possono poi usufruire di 100€ di carburante da usare in ogni stazione Eni che sia convenzionata con il servizio.

Non ci sono costi di attivazione per il servizio di Telepass Sempre e si hanno a disposizione diversi servizi di mobilità per muoversi ovunque si voglia in Italia.

Telepass Sempre: come attivare

Attivare il servizio Telepass Sempre è molto semplice e facile per i nuovi clienti. I clienti che vogliono approfittarne devono affrettarsi dal momento che la promozione è valida soltanto fino al 3 giugno del 2026. Bisogna collegarsi al sito di Telepass che propone l’offerta e inserire i propri dati personali, quindi nome, cognome e numero di telefono per poter essere contattati e ricevere così l’offerta.