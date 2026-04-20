Con la diffusione dei servizi sanitari digitali, sono aumentati anche i tentativi di truffa online legati a false comunicazioni istituzionali. In particolare, finte mail dal Ministero della Salute vengono spesso utilizzate dai truffatori per ingannare i cittadini e convincerli a inserire dati personali, sanitari e bancari su siti non ufficiali. Riconoscere questo meccanismo fraudolento è essenziale per difendersi dal phishing e tutelare la propria sicurezza digitale.

Mail del Ministero della Salute, nuova truffa in Italia: scatta l’allarme

La crescente digitalizzazione dei servizi sanitari pubblici ha reso più rapido e semplice l’accesso a prestazioni, documenti e informazioni personali, ma ha anche favorito la diffusione di nuove frodi online. Tra queste, il phishing resta una delle minacce più pericolose, soprattutto quando i truffatori utilizzano nomi, loghi e comunicazioni che sembrano provenire da enti ufficiali per conquistare la fiducia dei cittadini.

Negli ultimi giorni, infatti, è stata segnalata una nuova campagna fraudolenta che sfrutta in modo illecito l’identità del Ministero della Salute e del sistema sanitario nazionale, inducendo gli utenti a condividere dati sensibili attraverso email apparentemente autentiche.

Come riportato da Rai News, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso ufficiale per mettere in guardia la popolazione, spiegando che “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali.

Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”.

I messaggi fraudolenti spingono l’utente ad agire rapidamente, parlando di presunti aggiornamenti della Tessera Sanitaria o del Fascicolo Sanitario Elettronico, e invitano a cliccare su link esterni che conducono a siti web falsi, costruiti per sembrare identici alle piattaforme istituzionali. Una volta aperta la pagina, viene richiesto di compilare moduli con dati anagrafici, documenti personali e perfino informazioni bancarie, che possono poi essere utilizzate per attività illecite come furti d’identità, clonazione di documenti o rivendita delle informazioni.

Mail del Ministero della Salute, nuova truffa in Italia: come riconoscere il raggiro e proteggersi

Il Ministero ha ribadito con chiarezza che non invia mai email contenenti richieste di inserimento dati personali tramite moduli online esterni o non ufficiali. Tutte le operazioni relative alla Tessera Sanitaria e al Fascicolo Sanitario Elettronico devono essere svolte esclusivamente attraverso i canali istituzionali certificati. Inoltre, come precisato nell’avviso, “la Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico sono sempre gratuiti”, quindi qualsiasi richiesta sospetta collegata a rinnovi o aggiornamenti tramite link ricevuti per posta elettronica deve essere considerata con estrema prudenza.

Per evitare di cadere in queste trappole informatiche, le autorità raccomandano alcune semplici ma fondamentali regole di sicurezza: non cliccare mai sui collegamenti presenti nelle email sospette, non inserire dati personali o sensibili su siti raggiunti tramite link non verificati e cancellare immediatamente il messaggio senza interagire con il contenuto.

Anche la Polizia Postale aveva già lanciato un allarme simile, sottolineando che “Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla Tessera”. In un contesto in cui i servizi pubblici digitali sono sempre più utilizzati, la prevenzione e la consapevolezza rappresentano gli strumenti più efficaci per difendersi dalle frodi online e proteggere i propri dati personali.