Nuova funziona aggiunta da WhatsApp, che consente agli utenti di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. Ecco come fare per attivarla.

WhatsApp, ora si possono silenziare le chiamate da numeri sconosciuti

Al fine di contrastare truffe, spam e chiamate assillanti da parte dei call center, WhatsApp ha aggiunto un nuovo aggiornamento che consente di poter silenziare le chiamare da numeri sconosciuti.

Questa nuova funzione è ora disponibile per tutti gli utenti al fine di offrire loro più privacy e un maggiore controllo delle chiamate in arrivo. In pratica le chiamate da numeri sconosciuti non faranno più squillare lo smartphone anche se rimarranno comunque visibile nell’elenco delle chiamate. Ma, come fare per attivare questa funzione? Scopriamolo insieme.

WhatsApp ora consente di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti: ecco come fare

Da ora si possono silenziare le chiamate da numeri sconosciuti. In un post ufficiale WhatsApp spiega che “queste chiamate non faranno squillare il telefono ma saranno visibili nell’elenco delle chiamate nel caso fosse qualcuno di importante.” Ma, come fare per attivare questa funzione? Esiste un’apposita voce che si può trovare seguendo il percorso Impostazioni, poi Privacy e Chiamate, che contiene la funzione per attivarle o disattivarle a seconda delle preferenze personali.