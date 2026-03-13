Google Maps è diventato ormai parte integrante del nostro kit da viaggio, che sia su smartphone o direttamente integrato nel navigatore dell’automobile è quell’aiuto indispensabile per sapere dove andare, ora cambia totalmente pur restando intuitivo e alla portata di tutti. Scopriamo che novità ha l’aggiornamento di marzo 2026.

Maps include Gemini per una navigazione più “umana”

Google Maps nell’aggiornamento di marzo 2026 vede l’ingresso sulla scena di Google Gemini, l’intelligenza artificiale che ormai è parte dell’esperienza d’uso della suite del colosso del web.

Come si integra in un sistema di Navigazione? In modo semplice e naturale, come se si utilizzasse Gemini su PC si può digitare quello di cui si ha bisogno oppure sfruttare la propria voce per farsi dare ulteriori indicazioni, funzione molto comoda quando si è alla guida.

Gemini farà il suo debutto su Maps prima in USA per poi pian piano arrivare negli altri paesi, tra cui naturalmente l’Italia.

Le principali novità del nuovo aggiornamento

Tra le principali novità dell’aggiornamento di Maps per Marzo 2026 troviamo:

Immersive View for Routes – visualizzazione 3D dei percorsi con simulazione metereologica e del traffico, tool utile per pianificare al meglio i viaggi.

AI per “Ask Maps” e Navigazione 3D – L’intelligenza artificiale “Gemini” tramite Ask Maps permette di chiedere informazioni e aggiornamenti tramite la propria voce. La navigazione 3D su Gemini permette di visualizzare in alta qualità l’area interessata così da trovare parcheggio in un batter d’occhio.

Aggiornamenti per l’esperienza visiva – Visualizzazioni 3D delle città e delle strade, tramite Street View e Landmark.

Come riportato da SkyTG24 il nuovo aggiornamento garantirà inoltre oltre 5 milioni di aggiornamenti sul traffico al secondo ed anche percorsi alternativi da effettuare in caso di incidenti o lavori in corso, modificando in real-time l’itinerario scelto.