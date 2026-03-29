Wab AI Chef Ultra rivoluziona il microonde domestico

Il Wab AI Chef Ultra porta visione artificiale e sensori 4D nella cucina domestica, trasformando il microonde in un assistente culinario e nutrizionale

Per decenni il microonde è stato visto come lo strumento rapido per riscaldare avanzi; con il lancio del Wab AI Chef Ultra questa percezione cambia radicalmente. Progettato per esser utilizzato come vero e proprio sistema di cottura, il dispositivo combina visione artificiale, sensori termici e algoritmi di apprendimento profondo per decidere in autonomia tempo, potenza e modalità di cottura. Il prodotto, presentato come evoluzione del piccolo elettrodomestico nel 2026, non richiede più programmi predefiniti: l’utente inserisce gli ingredienti, avvia il ciclo e lascia che l’intelligenza gestisca l’intero processo, monitorando costantemente l’andamento della preparazione.

Un salto tecnologico per il forno a microonde

Il cuore del sistema è un modulo di calcolo potente: il NVIDIA Jetson Orin Nano, con architettura Arm Cortex-A78AE e una GPU basata su Ampere, capace di sostenere decine di trilioni di operazioni al secondo per l’elaborazione in tempo reale. Grazie a questa piattaforma il Wab AI Chef Ultra esegue reti neurali per il riconoscimento degli alimenti e fornisce decisioni dinamiche sulla cottura. Il dispositivo è stato addestrato su oltre un milione di iterazioni in collaborazione con chef professionisti, creando un database ricettario ampio e adattivo che spazia dalla cucina tradizionale alla sperimentazione molecolare.

Hardware e intelligenza

L’insieme hardware comprende una telecamera HD da 12 megapixel per la classificazione visiva, sensori termici a infrarossi della casa Heimann per la mappatura della temperatura e sensori che rilevano la distribuzione delle microonde all’interno della cavità. Questa fusione di input consente al sistema di eseguire un controllo continuo e selettivo del calore. Il risultato è che lo stesso vano può ospitare ingredienti diversi e ottenere risultati distinti: dalla carne cotta al punto desiderato a verdure rimaste croccanti, tutto regolato automaticamente dal software.

Sensori, modalità di cottura e precisione 4D

La parte più innovativa è il controllo termico denominato 4D Ultra-Sensibile, che promette una precisione di ±3 °C nella gestione delle temperature. Questo livello di accuratezza nasce dall’integrazione di più tipologie di sensori e dalla combinazione di microonde con elementi a infrarossi e ventilazione forzata, una strategia di cottura definita ibrida. Il modello proprietario chiamato Zhurong utilizza modalità combinabili per adattarsi alle esigenze degli ingredienti, mentre la tecnologia Wave Stiring assicura una distribuzione uniforme delle microonde riducendo i tipici punti caldi e freddi.

Controllo multizona e ricette dinamiche

Grazie alla mappatura tridimensionale del calore, il dispositivo può impostare zone di cottura diverse nello stesso piatto, regolando intensità e durata in modo indipendente. Il database integrato contiene oltre 1.000 preparazioni, ciascuna ottimizzata in modo dinamico: le ricette si adattano alle dimensioni, al tenore d’acqua e alla composizione degli ingredienti rilevati in fase di inserimento nella cavità, garantendo risultati ripetibili anche con variabilità delle materie prime.

Funzioni nutrizionali e connettività

Oltre a cucinare, il Wab AI Chef Ultra funge da assistente per la salute alimentare. Tramite una scansione facciale di pochi secondi la telecamera può stimare indicatori biometrici di base — come metabolismo basale e indice di massa corporea — usando modelli visivi addestrati su dataset medici per fornire suggerimenti alimentari personalizzati. Durante la preparazione il sistema traccia in tempo reale l’apporto energetico e la composizione di macronutrienti, inviando i dati all’app companion per iOS e Android che genera report settimanali e piani alimentari su misura.

Integrazione app e limiti clinici

L’applicazione permette di impostare limiti specifici per condizioni come diabete o ipertensione, segnalando automaticamente quando una proposta supera soglie prefissate. I dati dei pasti vengono archiviati e analizzati per suggerire correzioni nutrizionali: in questo modo il microonde si inserisce in un ecosistema digitale più ampio, non limitandosi alla cottura ma partecipando alla gestione quotidiana della dieta.

Considerazioni finali

Il Wab AI Chef Ultra rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale e i sensori avanzati possano ridefinire un elettrodomestico comune, elevandone la funzione da semplice riscaldatore a un dispositivo di cottura intelligente e orientato alla salute. Pur offrendo innovazioni significative — dal controllo 4D alla personalizzazione nutrizionale — il suo valore reale dipenderà dall’affidabilità sul lungo periodo, dalla facilità d’uso e dall’integrazione nei flussi domestici esistenti, elementi che determineranno se questo tipo di tecnologia diventerà uno standard nelle cucine del futuro.