WhatsApp, Instagram e Facebook down: utenti senza accesso e migliaia di segna...

WhatsApp, Instagram e Facebook down: utenti senza accesso e migliaia di segna...

Piattaforme in tilt, WhatsApp, Instagram e Facebook down: migliaia di utenti coinvolti in tutta Italia e nessuna spiegazione sul problema.

Una mattinata di disagi per milioni di utenti ha interessato le principali piattaforme del gruppo Meta, con malfunzionamenti improvvisi su WhatsApp, Instagram e Facebook. Il blocco, segnalato a partire dalle prime ore del giorno, ha reso difficile l’accesso ai servizi e l’utilizzo delle funzioni principali, generando rapidamente un elevato numero di segnalazioni da parte degli utenti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sul down temporaneo in Italia.

Interruzione improvvisa dei servizi Meta: Instagram, WhatsApp e Facebook down

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, si è verificato un disservizio che ha coinvolto le principali piattaforme del gruppo Meta, tra cui Instagram, WhatsApp e Facebook. Come riportato dalle segnalazioni sul sito Downdetector, intorno alle 9:56 le applicazioni hanno iniziato a mostrare malfunzionamenti diffusi, impedendo a molti utenti di accedere correttamente ai propri account.

Le criticità più frequenti hanno riguardato l’accesso ai profili e il funzionamento generale delle app. Su WhatsApp, in particolare, migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di inviare o ricevere messaggi, con oltre 3.500 segnalazioni concentrate nelle prime ore del disservizio. Anche Instagram e Facebook hanno presentato problemi simili, risultando in alcuni momenti non accessibili o funzionanti “a singhiozzo”, sia da dispositivi mobili sia da computer. Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, con una maggiore concentrazione in città come Roma, Napoli, Bari, Palermo e Catania, ma anche Milano e Torino hanno registrato numerosi casi.

Instagram, WhatsApp e Facebook down: disservizi diffusi e segnalazioni in tutta Italia

L’andamento delle segnalazioni ha mostrato un picco significativo tra le 10:00 e le 10:16, quando il numero di utenti coinvolti è aumentato rapidamente, confermando un’interruzione simultanea su più servizi. In questa fascia oraria, oltre alle difficoltà di login, molti utenti hanno evidenziato problemi di connessione ai server e rallentamenti generali. I dati raccolti indicano che circa il 39% delle segnalazioni su WhatsApp riguardava l’invio dei messaggi, mentre una quota rilevante segnalava difficoltà nell’utilizzo complessivo dell’app e nell’accesso agli account.

Nonostante l’ampia diffusione del disservizio, al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali da parte di Meta sulle cause del blackout. Le ipotesi più accreditate fanno riferimento a un possibile problema infrastrutturale, ma resta ancora da chiarire l’origine del guasto e i tempi necessari per una stabilizzazione completa dei servizi.

Secondo le rilevazioni, la situazione è migliorata poco prima delle 11:00, con una riduzione progressiva delle segnalazioni, anche se alcuni utenti potrebbero continuare a riscontrare rallentamenti residui nelle ore successive.