Pirelli in Arabia Saudita: la produzione di pneumatici intelligenti entro metà 2027

Il mondo degli pneumatici sta per vivere una rivoluzione. Pirelli, il gigante italiano dei pneumatici, ha annunciato che entro metà 2027 inizierà la produzione di pneumatici intelligenti in Arabia Saudita. Questo progetto rappresenta un passo significativo non solo per Pirelli, ma per l’intero settore.

Andrea Casaluci, CEO di Pirelli, ha condiviso questa notizia durante un evento dedicato al Fii Priority Europe, un summit che riunisce fondi sovrani, grandi investitori e imprese globali.

La fabbrica in Arabia Saudita sarà il primo impianto di produzione di pneumatici nel Paese, un traguardo importante per Pirelli e per il mercato locale.

La joint venture con il Public Investment Fund

Nel 2026, Pirelli ha siglato un accordo di joint venture con il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita.

Questo accordo prevede la costruzione di una fabbrica di pneumatici nel Paese, con il PIF che detiene il 75% della joint venture e Pirelli il restante 25%. Questo partenariato strategico mira a sfruttare le competenze di Pirelli nella produzione di pneumatici di alta qualità e l’influenza del PIF nel mercato saudita.

La scelta di produrre pneumatici intelligenti in Arabia Saudita non è casuale.

Casaluci ha sottolineato l’importanza della diversificazione geografica e della vicinanza ai clienti finali. In un mondo sempre più esposto a volatilità geopolitica e crisi della supply chain, avere produzioni vicine ai mercati di riferimento è un vantaggio competitivo fondamentale.

Innovazione e competitività

Pirelli non si limita a produrre pneumatici tradizionali. Il progetto di cybertire e pneumatici intelligenti è un esempio di come l’innovazione sia al centro della strategia aziendale. Questi pneumatici, dotati di sensori avanzati, possono monitorare le condizioni della strada e del veicolo, migliorando la sicurezza e l’efficienza.

La produzione di pneumatici intelligenti in Arabia Saudita è solo l’ultimo passo di una strategia di espansione globale. Pirelli ha già investito nella crescita della capacità produttiva negli Stati Uniti e in Cina, mercati dove vede grandi opportunità di crescita. Questo approccio permette a Pirelli di essere competitiva in un settore in continua evoluzione.

In un contesto di cambiamenti geopolitici e sfide globali, la capacità di adattarsi e innovare è essenziale. Pirelli, con la sua nuova fabbrica in Arabia Saudita, sta dimostrando di essere all’avanguardia nel settore degli pneumatici, pronta a cogliere le opportunità del futuro.