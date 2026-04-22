Problemi tecnici e normativi dietro la tassa sul traffico vpn in Russia

Operatori e analisti sottolineano che monitorare il traffico internazionale per imporre costi alle VPN richiede cambiamenti approfonditi ai sistemi di fatturazione e decisioni regolamentari non ancora chiarite

Negli ultimi mesi le autorità russe hanno chiesto agli operatori mobili di introdurre addebiti specifici per l’uso di VPN e per il traffico oltre una soglia mensile, ma i gestori affermano di non essere pronti a partire dal 1 maggio. Le difficoltà non sono soltanto amministrative: si tratta di ripensare interi flussi di dati, aggiornare i sistemi di fatturazione e definire cosa si intende per traffico internazionale in un ecosistema sempre più localizzato.

Fonti del settore segnalano che la conversione tecnica richiederà diversi mesi e che alcune imprese hanno chiesto proroghe formali. Parallelamente, il ministero competente ha già imposto misure come il blocco delle ricariche Apple ID via conto mobile dal 1 aprile e l’introduzione di un tetto «gratuito» di 15 gigabyte per traffico associato agli strumenti di elusione della censura, creando un quadro operativo che ora appare difficile da applicare senza interventi concreti sugli strumenti di rete.

Perché applicare la nuova tariffazione è più complicato del previsto

Alla base del problema c’è la necessità di tracciare in tempo reale il consumo di rete di circa 180 milioni di utenti e di associare quel consumo a regole tariffarie differenti a seconda della natura del traffico. Questo richiede modifiche software, test di integrazione e aggiornamenti procedurali che gli operatori stimano possano richiedere fino all’autunno o addirittura oltre.

A complicare il quadro intervengono poi elementi tecnici come le CDN e i servizi cloud che possono localizzare traffico apparentemente internazionale, rendendo incerta la sua classificazione ai fini delle nuove tariffe.

Classificare il traffico: un nodo cruciale

Una questione centrale è definire cosa costituisca traffico internazionale. Molte aziende russe usano indirizzi IP esteri o servizi che geo-localizzano i contenuti all’interno del paese, come CDN gestite da grandi fornitori globali. Stabilire regole univoche è difficile: se il contenuto è servito tramite server fisicamente in Russia ma con origine estera, va conteggiato come nazionale o internazionale? Gli operatori chiedono istruzioni definitive; senza queste, i rischi di errori fatturazione o contenziosi aumentano.

Impatto operativo per gli operatori mobili

Dal punto di vista pratico, i gestori devono riprogettare i piani tariffari, aggiornare i sistemi di addebito in tempo reale e prevedere modalità di intervento quando un utente supera la soglia di 15 GB. Le opzioni possibili includono la limitazione della velocità, l’addebito automatico in bolletta o la sospensione del servizio, ma non esistono indicazioni univoche su quale misura adottare. Questo lascia le compagnie in una condizione di incertezza operativa che rende rischiosa una partenza precipitosa delle nuove regole.

Costi e tempistiche delle modifiche

Secondo consulenti di settore, riscrivere e testare i moduli di fatturazione può richiedere mesi; in alcuni casi la revisione completa dei sistemi è un progetto da sei mesi o più. Oltre agli aspetti tecnici, gli operatori stanno valutando l’impatto commerciale: introdurre addebiti potrebbe spingere gli utenti a cambiare piano o a cercare soluzioni alternative, con possibili ripercussioni sui ricavi e sulla customer retention. Per questo diverse compagnie hanno chiesto una dilazione fino al 1 settembre o addirittura fino all’inizio 2028.

Le mosse regolatorie e il contesto politico

Parallelamente agli aggiustamenti tecnici, il ministero dello Sviluppo Digitale ha indicato la riduzione dell’uso delle VPN come priorità e ha avviato misure più ampie: oltre alla sospensione delle ricariche Apple ID via conto mobile, sono in corso verifiche su società IT per revocare accreditamenti e togliere servizi da liste bianche predisposte per mantenere accessi anche durante interruzioni di rete. Secondo alcune fonti, l’iniziativa è collegata a direttive riservate dell’élite politica, ma tali elementi non sono stati ufficialmente confermati dal governo centrale.

La combinazione di ordini esecutivi, vincoli tecnici e incertezza pratica rende la transizione verso la nuova politica sulle VPN una sfida articolata. Gli operatori spingono per chiarezza normativa e tempi più lunghi per adeguarsi, mentre le autorità sembrano determinare di procedere con le restrizioni: l’esito dipenderà dalla capacità di trovare soluzioni tecniche condivise e regole operative che possano essere attuate senza destabilizzare la rete mobile o generare contenziosi su larga scala.