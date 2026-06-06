Un incidente ferroviario ha interrotto la quotidianità della stazione di Ca’ dei Boschetti, alla Spezia, trasformando un normale rientro dal lavoro in una tragedia. Un giovane 24enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in transito. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Investito da un treno mentre torna a casa dal lavoro, muore 24enne: chi era la vittima

Un attimo di distrazione, forse un dettaglio minimo, si è trasformato in una tragedia irreversibile alla stazione di Ca’ dei Boschetti, alla Spezia. Nel pomeriggio di ieri Francesco Lettieri, 24 anni, originario di Viareggio e impiegato in un’agenzia di noleggio auto gestita insieme alla famiglia, è stato travolto da un treno regionale in transito mentre si trovava all’interno dell’area ferroviaria.

Il convoglio, partito da Firenze Santa Maria Novella e diretto verso La Spezia, non era previsto che fermasse nello scalo e stava attraversando la stazione a velocità sostenuta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da La Nazione, il ragazzo stava attraversando i binari per raggiungere il binario 3 al termine della sua giornata lavorativa.

Alcuni testimoni lo avrebbero visto con il cellulare in mano e le cuffiette alle orecchie, un elemento che potrebbe aver ridotto la sua percezione del sopraggiungere del treno. La zona dell’investimento, caratterizzata anche da una lieve curva, avrebbe ulteriormente reso impossibile qualsiasi manovra di emergenza da parte del macchinista.

Investito da un treno mentre torna a casa dal lavoro: l’ultima telefonata del 24enne al padre

Il giovane, ex studente del polo “Piaggia”, aveva compiuto 24 anni lo scorso aprile e stava rientrando a Viareggio dopo aver terminato il turno di lavoro alla Spezia. Ad attenderlo a casa c’era il padre Tony, noto parrucchiere della città, con cui il ragazzo si era sentito poco prima di lasciare il lavoro. Non vedendolo arrivare all’orario abituale, il padre ha inizialmente pensato a un imprevisto, salvo poi allertare la compagna, che si è recata alla stazione per cercare di capire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Gli accertamenti sono stati affidati alla Polizia Ferroviaria, con il supporto della scientifica, per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a un gesto volontario.